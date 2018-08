Hälften av sojan i Finland är genmodifierad

USA exporterar mer genmodifierad soja till EU än tidigare. Sojan används bland annat i den finska köttindustrin.

Hälften av all soja som kommer till Finland är genmodifierad. Det skriver Maaseudun Tulevaisuus.

Andelen genmodifierad soja har ökat under det senaste decenniet. De senaste åren har trenden varit den motsatta. År 2008 importerades under tio procent genmodifierad soja till Finland. 2015 var nästan 60 procent genmodifierad. Just nu är cirka hälften av den importerade sojan genmodifierad.

Livsmedelsindustriförbundet har noterat att inställningen till genmodifierad mat har blivit bättre.

– Endast ett litet segment som producerar fjäderfä- och griskött använder foder som inte innehåller genmodifierad soja. Däremot är mjölkproduktionen i praktiken helt fri från genmodifierat foder. Mjölkkedjan är på väg att bli sojafri, säger branschchef Pekka Heikkilä på Livsmedelsindustriförbundet.

Maaseudun Tulevaisuus skriver att USA och EU har ingått ett avtal om sojahandeln. Handelsavtalet gör att USA kan exportera mer sojabönor till EU än tidigare. Tidigare har Europa mestadels fått sina sojabönor från Brasilien.