Hälften av finländarna använder streamingtjänster – se upp för direktdebiteringar

Nästan 60 procent av finländarna använder underhållnings– och medietjänster. Barnfamiljer skaffar oftare medietjänster jämfört med resten av befolkningen.

Det här framgår i en undersökning som försäkringsbolaget Lokal-Tapiola låtit göra.

År 2014 betalade 11 procent av finländarna för streamingtjänster för tv, filmer och video. År 2015 betalade 57 procent och i fjol betalade hela 58 procent för streamingtjänster.

Ungefär hälften av finländarna har mer än en tjänst och majoriteten betalar under 20 euro per månad för dem. Äldre personer spenderar mer än yngre. Personer i åldrarna 55-64 år och majoriteten av personer över 65 år betalar minst 30 euro per månad för underhållnings- och medietjänster. Var tionde betalar över 50 euro per månad för tjänsterna.

– Också små summor blir stora utgifter. Till exempel 30 euro per månad blir 360 euro om året. De som använder många tjänster bör regelbundet se över sitt behov, för att undvika automatisk debitering för tjänster de inte använder, säger Lokal-Tapiolas ekonom Hannu Nummiaro i ett pressmeddelande.

1 043 personer i åldern 15–74 år deltog i Lokal–Tapiolas undersökning under september och oktober. Undersökningen gjordes av Kantar TNS.