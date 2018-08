Haakon får delfiner och igelkottar till frukost

En banan blir en delfin, päronet förvandlas till mus och rågsmörgåsen ser snart ut som en igelkott med morotspiggar. Med hälsosamma ingredienser och en stor portion kreativitet förvandlar Linda Winqvist frukosten till ett äventyr i sagoskogen.

– Visst kan man leka lite med maten!

Så säger Linda Winqvist, mamma till 4-årige Haakon Nyberg och skaparen till de fantasifulla frukostportionerna med djurmotiv som dykt upp på Instagram under det senaste året. Winqvist upprätthåller kontot Breakfast for my son (Frukost för min son), som fylls av färgglada foton på fiskar, kaniner, ormar, spindlar och också en del invånare från Mumindalen.

– Med leka menar jag att man får skapa vackra installationer av ätbara ingredienser. Samma sak gör man ju på restauranger också, inte har ingredienserna bara hamnat på tallriken, utan de olika delarna arrangeras vackert. Det är lite samma sak jag gör.

Det hela fick sin början förra sommaren, då Linda hade gjort en rolig frukostsmörgås åt sonen och publicerade en bild av den på Facebook. Den fick mycket positiv respons och vännerna uppmuntrade Linda att börja publicera sina skapelser på webben så att flera skulle få glädje och inspiration av dem.

– Mitt huvud är som en idébank, jag har hur mycket idéer som helst och det här är ett sätt att få utlopp för en del av dem, säger Winqvist, som har en bakgrund inom marknadsföringsbranschen.

Linda Winqvist publicerar sina frukostbilder främst på Instagram. Hon sätter ut bilderna för att inspirera andra föräldrar att pröva på och laga skojiga frukostar.

Profil Linda Winqvist Aktuell som: Hon skapar fantasifulla och hälsosamma frukostar och publicerar foton av dem på Instagramkontot @breakfastformyson. Kontot har runt tusen följare. Familj: Sambon Robert Nyberg och sonen Haakon, 4 år. Bor: I Gumbostrand i Sibbo.

– Haakon har alltid ätit bra och smakar ivrigt på nya maträtter och råvaror, och han älskar alla slags bär, så dessa frukostar har inte kommit till för att få pojken att äta. Men jag tror att roliga djur kan locka andra barn som inte äter så mångsidigt att pröva på nya smaker, säger Linda.

Hon får en hel del respons på sina bilder, mest positiva kommentarer och tack för fungerande tips. Men alla följare är inte bara intresserade av hälsosamma frukostar.

– Det har blivit svårare att få nya följare på Instagram. Numera får jag en del nya följare som gillar mina bilder bara i hopp om att jag i gengäld ska gilla deras profiler. Om jag inte gör det slutar de följa mig, säger Linda.

Utgångspunkten för Lindas kreationer är att de ska vara både hälsosamma och roliga. Det betyder att hon undviker socker och tillsatsämnen och satsar gärna på lokala och säsongens råvaror. Just nu är det mycket färska bär och grönsaker.

– Vi bor ju intill skogen och jag hittar mycket råvaror i naturen, den här årstiden finns det krusbär, vinbär och vi har plockat hallon. I år fick vi inte så mycket blåbär på grund av torkan. Vi är inte vegetarianer, men visst har jag minskat på konsumtionen av kött. Framför allt väljer jag ekokött då det går, det är viktigt att köttet kommer från gårdar där djuren har det bra, säger hon.

Linda har aldrig jobbat inom restaurangbranschen, utan hennes intresse för matlagning ligger helt på hobbystadiet.

– Jag har alltid gillat att laga mat, helt vanlig husmanskost, till exempel pestopasta är en favorit. Det är viktigt att vi äter hälsosamt och jag är mån om att också Haakon ska göra det.

Linda är inte rädd för att blanda olika smaker på samma tallrik, skinka och bär går bra ihop.

– Det känns fint att börja dagen med rågbröd, Philadelphiaost och grönsaker. Och det tar faktiskt inte många minuter extra att rada gurkskivorna så att smörgåsen liknar en fisk med salamiöga och blåbär till pupill.

Det är inte bara smörgåsar som förvandlas till möss med skinköron eller kaniner med salladsöron i familjen Winqvist-Nyberg, utan också yoghurten får på ett par minuter ett helt annat utseende. Här använder Linda naturell ekoyoghurt som bas och smaksätter den med granola och bär. Om det behövs mera sötma tillägger hon honung eller strör på kokosflingor.

– För att få den rätta blåa färgen som liknar vatten använder jag blå spirulina, det är ett smaklöst pulver som görs av sjögräs. Det finns också grön spirulina som sägs vara jättehälsosamt, men den smakar så illa att jag inte tror att något barn skulle äta det. Nu tycker Haakon att den blåa färgen bara är spännande, säger Linda.

Hon använder vackert målade porslinskoppar med guldfärgade handtag och kanter till portionerna där delfiner, möss och björnar tar plats.

– Dessa porslinskoppar är min grej, jag har kanske femton olika så man kan väl säga att jag samlar på dem. När vi har kaffebjudning dukar jag bordet med udda koppar, det blir roligare så.

Linda använder ett päron för att skapa en mus. Hon skär av den spetsiga toppen, som blir en perfekt nos. Den tjocka delen av frukten får bli kropp, den skalas och bottnen skärs av så att den står stadigt. Med hjälp av avbrutna tandpetare fäster hon mandarinklyftor, blåbär och björnbär som armar, nos och öron.

Medan Linda står i köket och jobbar med ett par olika portioner sitter Haakon och spelar spel på pekplattan, ett för honom tämligen nytt nöje. När det blir tal om bär avbryter Haakon sitt spelande och kommer springande till köket.

– Jag vill också ha blåbär, säger han glatt och nappar till sig ett björnbär från tallriken innan hans mamma hinner blinka.

Han får en egen tallrik med bär och klättrar upp på en stol intill köksbänken för att diskutera djur och natur.

– Mest tycker jag om grisar. Skinka är gott. Men nu vill jag ha en älg! Mamma, är ormar farliga?

Haakon har livlig fantasi, precis som sin mor, och frukostarna med djurtema har gett upphov till många och intressanta samtal om djur som bor i deras närmiljö.

– Jag hoppas att de här fantasidjuren ska hjälpa Haakon att stanna kvar i barnens värld så länge som möjligt. Han tycker lika bra om att prata om björnar och fiskar som om superhjältar och annat som småpojkar brukar drömma om, säger Linda Winqvist och serverar sonen en lekfull delfin med en bärboll i munnen.