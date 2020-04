Coronaepidemin är ungefär lika (o)farlig som att gå över gatan.

Finlands befolkning består av ungefär fem och en halv miljon personer. Medellivslängden är cirka åttio år. Enkel division ger siffran 70 000 dödsfall per år eller knappt 200 per dag. Regeringens åtgärder för att stoppa coronaepidemin har lyckats få ner antalet till ett dödsfall per dag, vilket knappast syns i statistiken. Antalet trafikolyckor med dödlig utgång är knappt 200 per år. Coronaepidemin är ungefär lika (o)farlig som att gå över gatan.

ingenjör, Grankulla