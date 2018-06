Fredrik Hertzberg

• Född 1966 i Helsingfors

• Litteraturvetare, disputerad vid State University of New York at Buffalo 2001 i engelska och vid Åbo Akademi 2003 i litteraturvetenskap. Båda avhandlingarna handlar om estetisk och social materialitet och översättning av poesi, främst Gunnar Björling.

• Har arbetat som lärare i litteraturvetenskap, kritiker vid bland annat Hbl, redaktör för Biografiskt lexikon för Finland. För närvarande t.f. projektschef på SLS.

• Aktuell med "Mitt språk är ej i orden." Gunnar Björlings liv och verk, utgiven av Svenska litteratursällskapet/Appell förlag 2018