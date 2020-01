Guldbaggefavoriten höll hela vägen – bästa film "And then we danced"

Bästa film: "And the we danced"

Bästa regi: Pella Kågerman och Hugo Lilja: "Aniara"

Bästa manus: Levan Akin: "And then we danced"

Bästa kvinnliga huvudroll: Emelie Garbers: "Aniara"

Bästa manliga huvudroll: Levan Gelbakhiani: "And then we danced"

Bästa dokumentärfilm: "Transnistra"

Bästa originalmusik: Nathaniel Méchaly: "Eld & lågor".

Bästa manliga biroll: David Dencik: "Quick".

Bästa kvinnliga biroll: Bianca Cruzeiro: "Aniara".

Bästa kortfilm: Morgane Dziurla-Petit: ”Excess will save us”.

Bästa klippning: Erika Gonzales, Kristin Grundström och Karolina Bengtsson: ”Josefin & Florin”.

Bästa mask/smink: AnnaCarin Lock: ”Quick”.

Bästa kostym: Margrét Einarsdottir: ”Eld & lågor”.

Bästa utländska film: ”Parasit”.

Bästa visuella effekter: Andreas Wicklund, Arild Andersson och Per Jonsson: ”Aniara”.

Bästa scenografi: Anders Hellström, Frida Ekstrand Elmström och Nicklas Nilsson: ”Om det oändliga”.

Bästa ljud/ljuddesign: Andreas Franck och Fredrik Dalenfjäll: ”438 dagar”.

Bästa foto: Lisabi Fridell: ”And then we danced”

Guldbaggens publikpris: "Jag kommer hem igen till jul"

Hedersguldbaggen: Lasse Åberg

Gullspiran: Christian Ryltenius

Årets nykomling: Emily Norling

Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris. Sedan 1964 har det delats ut av Svenska Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen under året som gått.