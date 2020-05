Grymma covidprognoser skakar USA

Amerikanerna kan glädja sig åt den lägsta dödssiffran till följd av covid-19 på en månad: 1 015 dödsfall det senaste dygnet. Samtidigt har en myndighetsprognos läckt ut som spår att antalet döda i början av juni kommer att ligga på 3 000 per dygn.

Enligt rapporten lär antalet nya fall vid månadsskiftet ligga på omkring 200 000 per dygn, att jämföra med cirka 25 000 nu, skriver tidningen The New York Times med hänvisning till prognosen som kommer från katastrofmyndigheten Fema. Antalet döda per dygn spås stiga med närmare 70 procent, från genomsnittliga 1 750 i nuläget till 3 000. Det finns dock inga uppgifter om hur länge dödstalen kommer att ligga på den höga nivån.

Prognosen kopplas samman med det gradvisa öppnande av USA:s ekonomi som nu pågår och som förordas av president Donald Trump – något som befaras förvärra läget.

Parallellt har en annan prognos , som förutspår antalet döda i covid-19 de närmaste månaderna, skrivits upp kraftigt. Den görs av The Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington, som Trumpstyret flera gånger refererat till.

Institutet spår nu att nära 135 000 amerikaner kommer att ha gått bort i sviterna av det nya coronaviruset fram till början av augusti. I mitten av april låg motsvarande bedömning på drygt 60 000 avlidna.

Det främsta skälet till den dramatiska ändringen är farhågor om att delstater lyfter sina virusrestriktioner för snabbt, rapporterar webbtidningen Politico.

Redan nu har över 68 000 människor dött i covid-19 i USA och president Donald Trump har sagt att han som värst räknar med att 100 000 amerikaner kommer att avlida till följd av viruset.

Vita huset vänder sig dock mot Femas prognos om 3 000 döda per dygn i juni.

"Det här är inte ett dokument från Vita huset, det har inte lagts fram för insatsgruppen eller granskats av andra myndigheter", säger Vita husets talesperson Judd Deere i ett uttalande som återges av public servicekanalen NPR.