Djur och natur Grymheter mot vitkindade gäss får polisen att reagera: "De kan inte flyga just nu"

Stadsbor på elsparkcyklar har med flit kört in i flockar av vitkindade gäss och en del har sparkat djuren, uppger polisen som fått in oroliga rapporter. Gässen kan just nu inte flyga på grund av ruggningen.