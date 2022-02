Grungelegendaren Mark Lanegan är död

Mark Lanegan, känd som frontman i grungebandet The Screaming Trees, har avlidit, skriver NME.

På artistens Twitterkonto ber familjen om att lämnas ifred med sorgen och att man inte kommer att dela med sig av mer information just nu.

"Vår älskade vän Mark Lanegan gick i morse bort i sitt hem i Killarney, Irland. Han var en älskad sångare, låtskrivare, författare och musiker, 57 år gammal", skriver man.

The Screaming Trees bildades i delstaten Washington i västra USA 1984 och blev en del av Seattles grunge-scen under tidigt 90-tal. Mark Lanegan började i bandet som trummis men blev senare befordrad till sångare.

"Jag var så dålig på trummor att de sade åt mig att sjunga i stället", har han sagt i intervjuer.

Rolling Stone omnämner Mark Lanegan som en grungepionjär. The Screaming Trees släppte totalt sju album och inspirerade band som Nirvana, Pearl Jam och Soundgarden.

1990 släppte Lanegan sitt första soloalbum och senare i karriären sjöng han i banden Queens of the Stone Age och The Gutter Twins.

Han samarbetade även med sångerskan Isobel Campbell, känd från Belle & Sebastian. Ett av hans senaste inhopp var på Manic Street Preachers sista skiva The ultra vivid lament och låten Blank diary entry.

Sedan mitten av 2000-talet var Mark Lanegan nykter och drogfri. Han hade varit nära vän med Kurt Cobain och Cobains änka Courtney Love betalade för Lanegans ettåriga vistelse på behandlingshem med motiveringen "Kurt älskade dig som en bror och hade velat att du överlevde", något Lanegan berättade om i sina memoarer "Sing backwards and weep".

Enligt tidningen Irish Examiner flyttade Mark Lanegan och hans fru Shirley från Los Angeles till Killarney 2020, efter att han förälskat sig i Irlands västkust då han flera gånger spelat på festivalen Other Voices i staden Dingle.

I mars 2021 blev Lanegan sjuk i covid-19. Han låg i koma i fyra veckor och förlorade hörseln på ett öra. Efter att ha tillfrisknat skrev han och publicerade en berättelse om sin tid på sjukhus, Devil in a coma.

Många artister uttrycker sin sorg över dödsbeskedet i sociala medier.

"Mark Lanegan var en underbar man. Han levde ett vilt liv som vissa av oss bara kan drömma om. Han lämnar oss med fantastiska ord och musik", skriver New Orders basist Peter Hook på Twitter.