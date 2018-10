Om man jämför medeltemperaturen under 2008–2017 med det under 1930–1939 ser man att det senaste årtiondet i genomsnitt varit cirka 0,7 grader varmare än 1930-talet.

Jarl Ahlbeck (HBL 29.9) har klokt nog under en tid undvikit att offentligt yttra sig om klimatfrågor. Men när han nu gör det igen blir det, som vanligt, knappt en mening utan grova felaktigheter eller missvisande anklagelser. Låt mig här redogöra för några av dem.

"Det finns inga statistiska bevis på att extrema oväder globalt sett skulle ha ökat de senaste årtiondena" skriver Ahlbeck. En snabb sökning i databaser över vetenskapliga artiklar visar dock att ett antal artiklar har publicerats de senare åren som påvisar just en sådan ökning (till exempel Attributing intensification of precipitation extremes to human influence, av Zhang med flera, i tidskriften Geophysical Research Letters, 19/2013, för att bara nämna en av många). Huruvida dessa forskningsresultat ska godkännas som "bevis" eller inte avstår jag att yttra mig om eftersom jag saknar erforderlig klimatvetenskaplig specialistkunskap. Det vore klokt av Ahlbeck att göra detsamma.

Ahlbeck menar också att det tyder på dåligt omdöme av klimatforskarna att "gå ut med statistik över hur temperaturen i städer har stigit under hundra år". Varför skulle man undanhålla just denna information? Att temperaturen i städer stiger extra mycket både på grund av globala klimatförändringar och av effekter som är specifika för just städer, med mycket asfalt och lite vegetation samt allehanda värmealstrande apparater, är naturligtvis en i högsta grad relevant kunskap som forskarna bör dela med sig av till allmänheten!

"Data från den lilla orten Sodankylä ... visar däremot ingen signifikant temperaturökning jämfört med trettiotalet" skriver Ahlbeck också. Uppgifter från Meteorologiska institutet motsäger dock detta påstående, vilket Ahlbeck skulle ha kunnat ta reda på själv om han bara hade avsatt 30 sekunder åt att googla lite innan han satte sig ner för att skriva insändare. Det finns visserligen ett extremt varmt år under 1930-talet (1938?) vars värde ännu inte har överskridits, men om man jämför medeltemperaturen under 2008–2017 med det under 1930–1939 ser man att det senaste årtiondet i genomsnitt varit cirka 0,7 grader varmare än 1930-talet.