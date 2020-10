Grönt ljus för Tiffanyaffär

Affären mellan franska lyxmärkeskoncernen LVMH och amerikanska juvelkedjan Tiffany & Co har kommit till ett avslut. LVMH har nu gjort klart med ett uppköp för totalt 15,8 miljarder dollar.

Prislappen blev dock lägre vad som ursprungligen förhandlats fram, nämligen 131:50 dollar per aktie i stället för 135 dollar, vilket ger en rabatt på 425 miljoner dollar.

Affären har föregåtts av en intensiv strid där LVMH hotat med att affären inte skulle genomföras, dels på grund av amerikanska handelstullar på franska varor, dels Tiffany & Co svaga resultat under coronapandemin. Tiffany & Co i gengäld hotade att stämma LVMH i domstol i Delarare, USA.