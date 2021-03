Grimes säljer digital konst

Artisten och konstnären Grimes har sålt digital konst till ett värde av 6 miljoner dollar via den nya tekniken NFT, skriver The Guardian.

NFT står för "non-fungible token" och liknar kryptovalutor som bitcoin i det avseendet att ägandet är helt digitalt och kan delas av många personer.

Den kanadensiska sångerskan och videoregissören Grimes, eller Claire Boucher som hon egentligen heter, sålde tio konstverk i ett varierande antal kopior som hon gjort tillsammans med sin bror, Mac Boucher.

Två av verken såldes i 300 kopior för 7 500 dollar styck under de två dygn som försäljningen pågick. Ett annat verk såldes enbart i en kopia till den högste budgivaren i en auktion.

NFT har haft en boom de senaste veckorna och nyligen anslöt sig även det anrika auktionshuset Christie's till NFT, skriver Svenska Dagbladet. Där pågår just nu en NFT-auktion av konstnären Beeples verk "Everydays: The first 5 000 days".

Konstköparen får möjlighet att digitalt uppleva verket som fortfarande är upphovsrättsskyddat. Kritikerna framhåller att tekniken kräver enorma mängder elektricitet. Enligt en beräkning gjord av den digitala konstnären Memo Akten skulle försäljningen av de 303 exemplaren av Grimes verk "Earth" ha krävt lika mycket som en genomsnittlig EU-medborgare gör av med under 33 år och samtidigt producerat ett koldioxidutsläpp på 70 ton.