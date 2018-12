Gretas skolstrejk smittar av sig – polska ungdomar sjunger Michael Jackson

Polska tonåringar skolstrejkade på fredagen, inspirerade av sin svenska förebild Greta Thunberg, och krävde snabbare och tuffare tag på klimatmötet i Katowice.

KATOWICE

Inemot femtio ungdomar skolstrejkade för att sätta fart och ambition på FN:s klimatmöte, som enligt tidtabellen skulle avslutas på fredagen, men som lär pågår åtminstone en bit in på lördag.

Femtonåriga Małgorzata Czachowska som talade för sina skolkamrater från Åttonde allmänna gymnasiet i Katowice sade att de följer den svenska klimataktivisten Greta Thunbergs upprop för att skolstrejka i protest mot att makthavarna inte förmår ta tillräckligt tuffa beslut för att bromsa klimatförändringen.

– I två veckor har Greta ensam pressat på ledarna för att nå ett resultat. I dag besvarar vi hennes upprop och för budet från ungdomar från flera håll till våra ledare. Det är dags att sluta snacka och börja agera, sade Czachowska utanför ett av förhandlingsrummen på klimatmötet innan de omkring 45 eleverna stämde upp i Michaels Jacksons låt They don't care about us.

Åtminstone 16 skolor i Polen och 14 i Tyskland lär ha deltagit i strejken.

Greta Thunberg höll ett uppmärksammat tal inför delegaterna på mötet i onsdags.

– Ni bara pratar om att gå vidare med samma dåliga idéer som orsakade den här röran, också när det enda förnuftiga är att nödbromsa. Ni är inte tillräckligt mogna ens för att säga som det är, sade Thunberg och rev ner applåder från de diplomater hon skällde ut.