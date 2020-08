Greta Thunbergs tal på Ung nordisk musik

Bland annat Cecilia Damströms rekviem står på programmet på Ung nordisk musik-festivalen denna vecka. Totalt åtta konserter strömmas från Tammerfors.

Ekologi är temat för Ung nordisk musik-festivalen som ordnas denna vecka i Tammerfors. Temat syns framför allt i Cecilia Damströms körverk Rekviem över vår planet, som baserar sig på Greta Thunbergs berömda tal om ett brinnande hus i Davos 2019. Verket uruppfördes av Damkören Lyran i fjol, till lovord av publik och kritiker, och får nu en ny tolkning av Tampere Cappella. Dirigent är Jutta Seppinen.

Det ekologiska temat belyses också i John Luther Adams Become Desert, som får sin nordiska premiär under torsdagens orkesterkonsert i Tammerforshuset under ledning av Emilia Hoving. Festivalens residenskonstnärer, tonsättarna Riikka Talvitie, Petri Kuljuntausta och John Luther Adams samt forskaren Tanja Tiekso, förväntas sparra sina kolleger i fyra artiklar som publiceras under veckan. I övrigt består programmet av verk som de nationella juryerna mer eller mindre självständigt har vaskat fram.

Ung Nordisk Musik-festivalen, som av hävd samlat tonsättare i ett av de nordiska länderna, har i många andra avseenden fått tänka om i år. Av 35 planerade framföranden har två avbokats på grund av coronapandemin. Nästan alla utländska gäster uteblir, förutom esterna som för första gången sedan 1990-talet presenteras på festivalen. Alla workshoppar och möten är tänkta att huvudsakligen äga rum på webben. Publikmängden är begränsad men alla konserter strömmas digitalt.

Programmet har sammanställts av tonsättarna Lauri Supponen, Mathilda Seppälä och Dante Thelestam. Mera info på unmfestival.fi.

