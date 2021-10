Greta Thunberg sjöng på scenen i Stockholm - får nu beröm

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg överraskade publiken med att sjunga och dansa på scen under en klimatgala i Stockholm i helgen.

Det var Rick Astleys hitlåt "Never gonna give you up" från 1987, som Thunberg framförde under konsertkvällen tillsammans med arrangören Andreas Magnusson. Att kuppa in den gamla dängan i oväntade sammanhang är ett seglivat skämt på nätet. Fenomenet har till och med ett eget namn: "rickrolling".

Nu kommenterar självaste Astley uppträdandet. "Fantastiskt", skriver den brittiske 80-talsstjärnan i ett inlägg på Twitter där han också passar på att tacka på svenska.

Evenemanget Climate Live hölls samtidigt på flera håll i världen, bland annat i Storbritannien och Brasilien. I Stockholm fanns scenen i Kungsträdgården.