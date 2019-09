Högljudda folkmassor, politiska utfästelser och en allvarstyngd forskningsrapport varvas i en salig röra under klimatets supervecka. Klimatrörelsens svenska frontfigur tvingar världens politiska elit att lyssna på sitt samvete i New York.

När FN:s generalsekreterare António Guterres kallade världens ledare till klimattoppmöte i New York på måndag var det under förutsättning att de ska komma med nya utfästelser om vad mer deras länder är beredda att göra för att hejda klimatförändringen.

Långt över hundra länder anmälde intresse, men bara hälften av dem får uttala sig på mötet, enligt förhandsuppgifter. I kulisserna lär det lobbas flitigt för att talarlistan ska skrivas om.

Orsaken är enkel. Alla som har lovat komma med något nytt gör inte det. De som suger på gamla karameller får inte uttala sig alls. Följaktligen bråkar man om vad som är tillräckligt nytt för att räknas.

Finland får uttala sig, och det är president Sauli Niinistö som håller anförandet. Finlands goda rykte på den globala klimatscenen förbättrades ytterligare då regeringen slog fast målet om klimatneutralitet till 2035. Att Finlands klimatpanel har påpekat att målet är ihåligt så länge regeringen inte säger hur eller hur mycket utsläppen ska minska är knappast någonting presidenten tänker ta upp.

Det är så det fungerar. Alla länder har något de vill visa upp i klimatväg och sådant som knappt tål dagsljus. På toppmöten av det här slaget visar man upp sin bästa sida. Och även om allt det ljusskygga exponerades skulle Finland fortfarande framstå som en av de bästa i klassen.

För jämförelse: EU har inte lika mycket att komma med. I egenskap av EU-ordförande jobbar Finland hårt för att EU åtminstone ska kunna enas om det enklare av sina två centrala klimatmål – klimatneutralitet till 2050 – men hittills står fyra länder på tvären. För klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) är det ännu svårare att få alla EU-länder att backa upp det viktigare målet, att höja ribban för utsläppsminskningar till 2030 från 40 till 55 procent.

Utan att lyfta ett finger kommer EU att överträffa 40 procent med råge. Mycket tyder på att det inte heller kräver oöverkomliga ansträngningar för att nå 55 procent. Men inte ens 55 procents minskningar till 2030 är i linje med det 1,5-gradersmål som Finland har förbundit sig att driva i EU och som EU-parlamentet förordat. Det visar hur ihålig EU:s klimatpolitik är, hur svag den kollektiva ambitionen är.

Men igen, för jämförelse: Även EU hör till de bästa i klimatklassen trots att utsläppen alltjämt är de tredje största i världen. EU är den enda av de fyra stora spelarna som har lagstiftat om utsläppsmål. Skillnaden till de andra i topp fyra i klimatutsläpp är som dag och natt.

Precis inför toppmötet där man förväntas lova något extra kommer ettan Kina och fyran Indien med krav på mer pengar från väst för att finansiera klimatåtgärder i Kina och Indien. Även om västvärlden hålls ansvarigt för merparten av de historiska utsläppen verkar Kina inte bry sig om hur det ser ut när världens största ekonomi tigger pengar.

Till värstingarna i klassen "vi bryr oss inte" hör ändå utsläppstvåan USA under Donald Trumps regim. Trump har chockat på många toppmöten, men i New York skulle han ändå inte få tala. Han lär faktiskt vara i New York under toppmötet, men föredra ett evenemang för religionsfrihet. Det är ännu en tydlig signal i hans i och för sig konsekventa miljö- och klimatpolitik.

Men också i Donald Trumps frånvaro kommer det gott om statschefer till New York, och deras samlade budskap kommer att visa ungefär var världen står kollektivt inom klimatambition. Att vi redan vet att det inte på långt när räcker till för Parisavtalets mål på högst 2 graders uppvärmning, än mindre för förhoppningen om 1,5 grader, har orsakat en global protestvåg.

Den vågen eskalerar under superveckan. Fram till fredag räknar man med att miljontals människor deltar i någon av de inemot 6 000 marscher eller demonstrationer som ordnas i minst 160 länder. Och det är ingalunda bara skolstrejkande ungdomar på gatorna utan i hög grad vuxna. Över 3 000 företag väntas delta för att visa att mänskligheten kan bättre, och var lösningarna finns.

"Ni gör inte tillräckligt", sade Greta Thunberg nyligen inför den amerikanska kongressen. Den sextonåriga tjejen som började med sin skolstrejk för klimatet utanför Sveriges riksdag för bara ett drygt år sedan har effektivt mobiliserat en global klimatrörelse, och inte bara ungdomar.

Greta Thunberg ger rörelsen ett ansikte och en röst. När allt buller och brus från de högljudda massorna filtreras bort kvarstår hennes konkreta och tydliga budskap i bjärt kontrast till makthavarnas ofta villkorade löften inlindade i flummig politisk retorik.

Mycket gott och ont har sagts om fenomenet Greta och hennes seglats över Atlanten, men det kan tilläggas att hon talar med en samvetets röst. När presidenter och premiärministrar intygar att deras länder gör allt möjligt gott i klimatväg säger hon vad de vet att de lämnat osagt: "Ni gör inte tillräckligt".

Det tog António Guterres fasta på, bland annat genom att han ordnade ett ungdomens klimatmöte i helgen. Att Greta Thunberg var inbjuden var självklart. Att hon också talar på Guterres toppmöte för världens samlade politiska elit fyller minst två funktioner: hon ska föra både ungdomens och det kollektiva samvetets talan.

Det senare är viktigt eftersom mötet i New York i dag är en högnivåtillställning för en elit som sällan deltar i FN:s klimatkonventions årliga två veckor långa klimatmöten. Den här sortens endagsmöten för höjdarna har hållits förut och folk som har varit med säger syrligt att mötena efteråt brukar betecknas som antingen "framgångsrika" eller "mycket framgångsrika" även om de inte behöver leda någon vart. Greta Thunberg ska på uppdrag av FN:s generalsekreterare slå hål på den skenhelighet som genomsyrar det klassiska upplägget.

En del av kritiken mot Greta är att hon inte kommer med lösningar. Men hon är inte heller ingenjör, ekonom eller politiker utan snarare en megafon för det klimatvetenskapliga samfundets budskap. FN:s klimatpanel IPCC släpper en omfattande glaciär- och israpport på onsdag. Av det som läckt ut på förhand vet vi att budskapet är alarmerande.

Peter Buchert Reporter