Greklands ambassadör: Jag är chockad över Finlands uttalanden om samarbetet med Turkiet

Risken för en väpnad konflikt med Turkiet är reell, säger ambassadör Georgios Ayfantis.

Greklands ambassadör i Helsingfors, Georgios Ayfantis, ifrågasätter Finlands täta samarbete med den turkiska regimen med tanke på Turkiets inblandning i flera väpnade konflikter.

Finland och Turkiet delar för närvarande på ordförandeskapet i vänskapsgruppen The Group of Friends of Mediation i Förenta Nationerna. Gruppen består av 52 länder och 8 organisationer.

– Vi förstår inte varför Finland värnar om sitt samarbete med Turkiet i FN och att finska diplomater försvarar det hela i offentligheten. Jag och mina kolleger i Aten är chockade över Finlands uttalanden. Är detta Finlands officiella ståndpunkt, frågar ambassadör Georgios Ayfantis.

Han hänvisar till enhetschef Anna Salovaaras och ambassadör Teemu Turunens kommentarer i mitten på november då det finska Utrikesministeriet underströk vikten av att upprätthålla en dialog med Turkiet.

– Vi arbetar inte för att utesluta ett endaste land från någon vänskapsgrupp, sade ambassadör Teemu Turunen på centret för fredsmedling vid Utrikesministeriet.

Syftet med vänskapsgruppens arbete är enligt FN att "främja fredliga lösningar av tvister, förebygga konflikter och mobilisera stöd för fredsmedling". Trots dessa ambitioner har Turkiet i år varit involverat i väpnade konflikter i Syrien, Irak, Libyen och Nagorno-Karabach.

– Finska tjänstemän har ofta sagt i EU-sammanhang att Finland är solidariskt med Grekland. Hur kan det vara förenligt med ett tätt samarbete inom fredsmedling med den krigförande turkiska regimen? Solidaritet innebär att EU-medlemmar stöder varandra i vått och torrt, säger Ayfantis.

För Grekland handlar det europeiska samarbetet med den turkiska regimen om liv och död i takt med att gränstvisterna mellan Turkiet och Grekland gör sig påminda med några veckors mellanrum.

– Turkiet gör territoriella anspråk på våra östligaste öar i Egeiska havet och gör sig skyldigt till upprepade militära luftrumskränkningar i vårt territorium för att provocera oss. Risken för en väpnad konflikt med Turkiet är reell.

Bakom de territoriella kraven finns bland annat ett ökande turkiskt intresse för de gas- och oljetillgångar som finns i Egeiska havet.

– Turkiska fartyg har under hösten gjort seismiska undersökningar i närheten av den grekiska ön Kastellorizo och inkräktat på vår exklusiva ekonomiska zon. Om de går in för att borra efter olja och gas i området kommer det att inverka negativt på vår nyttjanderätt till kontinentalsockeln, säger Ayfantis.

Enligt Ayfantis föreligger en chans att tvisten hänskjuts till Internationella domstolen i Haag om Turkiet visar beredskap att förhandla om frågan i domstol i stället för att påtvinga en lösning med militära medel.

– Det handlar om vår självbestämmanderätt som står på spel. Vår suveränitet över dessa öar har bekräftats folkrättsligt både i Lausannefreden från 1923 och i Parisavtalet som slöts 1947. De öar som Turkiet vill lägga beslag på har haft grekisk bosättning i över 5 000 år.

Det finska samarbetet med Turkiet i FN har noterats av Greklands utrikesförvaltning i Aten.

– Jag vill inte blanda mig i interna finska angelägenheter, men jag förväntar mig förtydliganden av mina kolleger vid Finlands utrikesministerium. Vi är väldigt besvikna på Finlands ståndpunkt i den här frågan, säger Ayfantis.