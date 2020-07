Grekland lockar finländare trots coronapandemin – nästan alla av sommarens paketresor slutsålda

I mitten av juli kan finländare åka på paketresor till Grekland. Enligt Aurinkomatkat och Tui är så gott som alla av sensommarens solsemestrar slutsålda.

Under onsdagen förhandlar regeringen om reserestriktioner och vilka länder finländare kan resa till utan att behöva isolera sig i två veckor. Resebyråer och -arrangörer följer med förhandlingarna med stort intresse eftersom man varit tvungen att ställa in alla resor under våren och sommaren.

Om ett par veckor kommer de första finländska turisterna att åka till Grekland. På Aurinkomatkat och Tui uppger man att de första resorna är slutsålda och att det endast finns enstaka resor kvar senare under sommaren.

– Hos oss ser läget riktigt ljust ut. Under de senaste två veckorna har vi kunnat erbjuda nya Greklandsresor i juli. Tack vare det snabbt ökande intresset ordnar vi flera resor i slutet av juli, säger kommunikationsspecialisten Mari Kanerva på Finnair, som äger Aurinkomatkat.

Förutom Greklandsresor erbjuder Aurinkomatkat i nuläget paketresor till Kroatien, Spanien och Turkiet. Under de senaste två veckorna har efterfrågan på resor fördubblats och trafiken på företagets sajt har ökat betydligt. 90 procent av företagets paketresor i juli är slutsålda, för augusti är den motsvarande siffran 80 procent.

– Grekland är en favorit bland finländarna, man upplever de grekiska semesteröarna som bekanta och trygga, säger Kanerva.

Hon säger också att paketresor i allmänhet upplevs som trygga och flexibla, särskilt då pandemiläget i världen kan snabbt ändras.

På TUI ser situationen väldigt lika ut. Efter att de två första Greklandsresorna sålt slut ordnar man en tredje avgång i mitten av juli.

– Jag kollade läget senast i går och då fanns några enstaka platser kvar, säger kommunikationschef Laura Aaltonen på Tui Finland.

Aaltonen påpekar också att det är svårt att dra några egentliga slutsatser om finländarnas reseintresse i och med att antalet resor är så mycket färre än normalt. Just nu erbjuder Tui semesterresor till Grekland, Aaltonen gissar att Cypern kommer att vara nästa resemål som företaget tar in i sitt urval.

Researrangörerna har också märkt tydligt att många ställt in semesterresorna under sommaren för att i stället resa senare under hösten eller vintern. Enligt Mari Kanerva har intresset för resorna under vintermånaderna och nästa sommar varit betydligt större än vanligt.

– Jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol har intresset varit märkbart större. Våra kunder vill alldeles tydligt försäkra att de får njuta av solen under vintern eller allra senast nästa sommar, säger Kanerva.

Under sommaren har Aurinkomatkat en betydligt begränsad kapacitet men senare under vintern kommer man att nå 80 procent av den normala kapaciteten.

Laura Aaltonen på Tui säger att det skett en märkbar förändring under de senaste dagarna. Hittills har de flesta kunderna ställt in sina resor i juli men nu väljer många att flytta på resan.

– Det är många som kommit fram till att de visst vill åka på semesterresa ännu i år, säger Aaltonen.