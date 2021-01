Aston Villa Grealish kan vara på glid till Manchester United

Coronapandemin må fortsatt sätta sin prägel på världen. Men i den europeiska toppfotbollen är det "the show must go on" som gäller. Därför är det som vanligt spekulationer om stora övergångar i januari. Vi listar tolv stjärnor som kan byta klubb redan i vinter.