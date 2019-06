"Gravt överviktiga" eller kroppspositiva – Nikes XXL-skyltdockor väcker debatt på sociala medier

View this post on Instagram

Jaan näitä huomioita yleensä storiesiin, mutta nyt on lisättävä kuva feediinkiin. Nike lisäsi viime viikolla myymäläänsä tämän mallinuken. Voisi kuvitella, että kun lihavia ihmisiä kannustetaan jatkuvasti liikkumaan, olisi mallinukkejen moninaisuus hyvä juttu. Ja ONHAN SE! Kävi kuitenkin klassisesti, eli kun iso mallinukke tuotiin esiin, se ei monen mielestä kannustanutkaan just do it eli simppelisti vain liikkumaan, vaan se kannusti lihomaan ja glorifioi sairauksia 🤯 Uhka lihavuudelle tämän nuken vuoksi oli niin iso, että jopa Telegraph-lehden kolumnisti tarttui siihen.😬 Kysymys kuuluu: missä vaatteissa lihavat voivat liikkua, jos urheiluvaatteiden esilletuominenkin on väärin? Liikutaanko vai ei? Kysymys on täysin typerä, sillä tottakai erikokoiset ihmiset harrastavat liikuntaa ja sun ei tarvi olla ns "normikokoa" (toi sana 🤮🤮) saadaksesi liikkua hyvännäköisissä kuteissa. Tai ylipäätään liikkua julkisesti. Tämä on hyvä esimerkki näkyvästä syrjinnästä, jota me lihavat kohdataan paljon. Jos vaatteet mahtuvat, niitä ei saisi mainostaa 🤦‍♀️(monestihan vaatteet eivät edes mahdu, vaikka niitä markkinoitaisiin ties millä kehopositiivisuus-sloganeilla) 🏋️‍♀️ Mitkä on sun lempi urheilumerkit, jotka ottaa monenlaiset vartalot huomioon niin mainonnassa kuin kokoskaalassa? #kaksoisstandardi #lihava #lihavatkinliikkuu #plussize #plussakoko #kehopositiivisuusaktivisti #kehopositiivisuus