Grammisfavoriten Seinabo Sey: "Allt har hänt"

Fakta

Alla nominerade:

Årets album: Little Jinder: "Hejdå", Lykke Li: "So sad so sexy", Robyn: "Honey", Seinabo Sey: "I’m a dream", ZE: "Min penna blöder".

Årets artist: Cherrie, Hov1, Robyn, Seinabo Sey, ZE.

Årets nykomling: Fricky, Grant, Imenella, Junior Brielle, Ozzy.

Årets låt: Benjamin Ingrosso: "Dance you off", First Aid Kit: "Fireworks", Fricky: "Aqua aura", Robyn: "Missing u", Zara Larsson: "Ruin my life".

Årets pop: Cherrie: "Araweelo", Molly Sandén: "Större", Robyn: "Honey", Seinabo Sey: "I’m a dream", Tove Styrke: "Sway".

Årets alternativa pop: El Perro Del Mar: "We are history", First Aid Kit: "Ruins", Little Jinder: "Hejdå", Lykke Li: "So sad so sexy", Sarah Klang: "Love in the milky way".

Årets rock: Avantgardet: "Alla känner apan", Hurula: "Oss är allt", Imperial State Electric: "Anywhere loud", Les Big Byrd: "Iran Iraq Ikea", Viagra Boys: "Street worms".

Årets hiphop: Fricky: "Aqua aura", Imenella: "Chagga" & "Moves remix" Jireel: "18", Ozzy: "Ett öga rött", Stor: "Stockholm står kvar, "Purple Haze" & "Säga mig".

Årets hårdrock/metal: At The Gates: "To drink from the night itself", Ghost: "Prequelle", Hardcore Superstar: "You can’t kill my rock’n'roll", The Night Flight Orchestra: "Sometimes the world ain’t enough", Tribulation: "Down below".

Årets elektro/dans: Bella Boo: "Fire", Neneh Cherry: "Broken politics", Quiltland: "Polarity", Shakarchi & Stranéus: "Steal chickens from men and the future from God", Tungevaag & Raaban: "All for love", "Bad boy" &"Hey baby".

Årets dansband: Blender: "Gambla litegrann", Casanovas: "Vi lever här och nu", Larz-Kristerz: "Det går bra nu", Lasse Stefanz: "Forever", Sannex: "Crossroads".

Årets visa/singer-songwriter: Christian Kjellvander: "Wild hxmans", Eagle-Eye Cherry: "Streets of you", Lisa Ekdahl: "Moore of the good", Slowgold: "Mörkare", Sven-Bertil Taube: "Så länge skutan kan gå vol 2".

Årets jazz: Amanda Ginsburg: "Jag har funderat på en sak", Bo Sundström: "Mitt dumma jag – svensk jazz", Bobo Stenson Trio: "Contra la indecisión", Georg Riedel: "Secret song", Johan Lindström Septett: "Music for empty halls".

Årets folkmusik: Hazelius & Hedin: "Jorland", Lena Jonsson: "Places", Per Gudmundson & Bengan Janson: "Hjeltamôs", Sara Ajnnak: "Gulldalit – can you hear me", Åkervinda: "Förgänglighet".

Årets klassiska: Eric Ericssons Kammarkör/Fredrik Malmberg: "Nocturnal singing", Göteborgs Symfoniorkester, Torbjörn Torbjörn Iwan Lundquist: "Symfonier 3 och 4", The Nordic Baroque Band: "The nordic baroque band", Västerås Sinfonietta/Ollikainen/Sturfält/Takács-Nagy, Anders Nilsson: "Orchestral works", Zilliacus/Raitinen/Forsberg, Amanda Maier: "Volume 3".

Årets barnalbum: Barnkammarboken: "Det bästa ur – den silvriga barnkammarboken", Gullan Bornemark: "Mina egna favoriter", Nils Berg & Kalle Carmback med vänner: "I en stad", Räkna Kråkor: "Andra sommaren", Tetra: "Lullabies from around the world".

Årets kompositör: Jeff Roman: "18", Josefine Jinder/Markus Jägerstedt/Joakim Åhlund/Lorentz Berger: "Hejdå", Ludwig Göransson: Childish Gambino med flera, Lykke Li: "So sad so sexy", Robin "Robyn" Carlsson: "Honey".

Årets textförfattare: Cismaan "Ozzy" Maxamed: "Ett öga rött", Jenny Wilson: "Exorcism", Markus Krunegård: "I huvet på en idiot, i en bar, på en ö, i ett hav", Seinabo Sey: "I’m a dream", ZE: "Min penna blöder".

Årets producent: Amr Badr (Cherrie: "Araweelo"), Jenny Wilson: "Exorcism", Joakim Åhlund (Avantgardet & Les Big Byrd), Ludwig Göransson (Childish Gambino, "Black Panther"), Simon Superti (Adel, Dani M).

Årets musikvideo: Cobrah/Erik Hellmouth (Cobrah: "Idfka"), Gustaf Holtenäs (Jenny Wilson: "Rapin"), Joanna Nordahl: (Tove Styrke: Sway), Sheila Johansson (Seinabo Sey: "I owe you nothing"), Simon Jung (Viagra Boys: "Sports").