Deltävling 2 i Melodifestivalen: Anna Bergendahl till final

Melodifestivalen rullar vidare i Sverige med deltävling två i Göteborg. Anna Bergendahl går raka vägen till final i Melodifestivalen med bidraget "Kingdom come". Där möter hon två tidigare "Idol"-konkurrenter, och får sällskap av Dotter som också är direktkvalificerad.

Debutanten Paul Rey och duon Mendez och Alvaro Estrella får tävla vidare i Andra chansen.

Det blir Anna Bergendahls tredje final i Melodifestivalen. När hon debuterade 2010 vann hon hela kalaset – men lyckades för första gången i svensk Melodifestivalhistoria inte kvala in till finalen i Eurovision Song Contest. Förra året slutade hennes "Ashes to ashes" på en tiondeplats i finalen och blev en stor hit efter tävlingen.

Bidraget "Kingdome come" har Anna Bergendahl skrivit tillsammans med Bobby Ljunggren, Thomas G:son och Erik Bernholm. Hon vill inte beskriva låten som andlig, utan använder ordet "spirituell".

– Som läkarstudent blir jag anförtrodd otroliga livsberättelser, alla människor går någon gång igenom någonting svårt. Jag vill att de under de här tre minuterna ska känna sig lite mer hoppfulla, sade hon tidigare i veckan.

Klara för finalen sedan tidigare är Robin Bengtsson och The Mamas. Samtliga har redan tävlat i Eurovision tidigare, Robin Bengtsson med låten "I can't go on" 2017 och The Mamas körade bakom John Lundviks vinnarbidrag 2017. Robin Bengtsson, The Mamas-sångerskan Loulou Lamotte och Anna Bergendahl har ytterligare en sak gemensamt sedan tidigare: Alla deltog i TV4:s talangprogram "Idol" 2008.

Johanna Jansson, som döljer sig bakom artistnamnet Dotter, har tidigare haft två bidrag i final som låtskrivare. Hon var med och skrev både Mariettes "A million years" som kom fyra 2017 och Lina Hedlunds "Victorious" som kom elva i fjol.

Det blev dock bara en sjätteplats i hennes första försök som artist 2018, trots att "Cry" var favorit hos oddssättarna. Men med "Bulletproof" gick det desto bättre.

Jan Johansen hade deltävlingens på förhand otacksammaste uppgift – att fylla utsparkade Thorsten Flincks skor och framföra bidraget "Miraklernas tid". Om det berodde på låten eller Johansens prestation i Flincks frånvaro går att diskutera, men klart står att han inte föll tittarna i smaken.

Linda Bengtzings sjunde försök i tävlingen slutade också i omedelbart respass.

Desto roligare blev kvällen för en debutant och två mer rutinerade deltagare. Paul Reys Sam Smith-influerade soulpopdänga "Talking in my sleep" tar honom till Andra chansen, där han får sällskap av Mendez och Alvaro Estrellas reggaetondunkande latinoparty "Vamos amigos".