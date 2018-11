Barnens rättigheter är underprioriterade i Finland.

Aldrig har jeg reagert så sterkt på en nyhet, som jeg tilfeldigvis leste i min Facebook-side. Artikkelen var på engelsk, med et bilde av to søte barn med finsk flagg i hendene.

Artikkelen handlet om en domsfellelse (eller manglende sådan) i Pirkanmaa Hovsrett om, at seksuel samkvem med en 10-årig jente ikke var en voldtekt bland annat fordi jenta sa ikke nei og andre juridiske formuleringer, som hører middelalderen til.

Denne artikkelen sendes rundt på Facebook og blir sett av millioner.

Jeg trodde først at dette var "fake news" men etter å ha undersøkt saken, viste det seg å være sant.

Første gang i mitt liv i utlandet, skammer jeg meg for å være en finne. Hvor hjerteløse er disse dommerne, som mener at et barn må gi sitt samtykke for en voldtekt og at i visse kulturer er dette akseptabelt, selv om det skjer i Finland.

Barnas rettigheter er underprioritert i Finland, lovgivningen hører middelalderen til.

Gjør noe.