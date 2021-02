Goda pandeminyheter ger hopp globalt – men betyder inte att världen kan släppa loss nu

Smittkurvorna pekar neråt i många länder, som i USA, Storbritannien, Sverige, Spanien och Portugal.– Det går helt klart bättre, men det beror knappast ännu på vaccinerna, säger dataexperten Markku Hänninen.

Globalt har de dagliga smittsiffrorna i covid-19 halverats på en dryg månad och nu har även de dagliga dödsfallen gått ner. Det visar bland annat de grafer som Markku Hänninen aktivt delar på Twitter.

Ända sedan epidemins början har han, med stöd av sitt jobb som går ut på att analysera data, följt statistiken för Finlands del, men också globalt.

– I hela Nordamerika har antalet smittfall rasat med 60 procent den senaste månaden, vilket är jättebra. Intressant här är att nedgången är ungefär lika stor i delstater som Kalifornien med mycket restriktioner och Florida, där det inte har varit lika nedstängt.

Hänninens teori är att vaccinerna ännu inte står bakom nedgången. Den kan lika väl bero på väderlek, restriktioner, folks beteende eller andra omständigheter.

– I Israel, där man vaccinerat en stor del av befolkningen, borde nedgången vara ännu brantare om det berodde på vaccinerna. Där talar vi om en 20–30 procents minskning på en månad.

I Europa är nedgången inte lika snabb, trots att länder som Irland, Portugal och Spanien visar positiva siffror efter att ha infört väldigt strikta restriktioner.

– Nedgången i hela Europa ligger på 40 procent, men i många länder är läget oroväckande. I Estland ser det väldigt dåligt ut, och det borde intressera oss finländare med tanke på den täta trafiken dit. Här i Finland har vi förhållandevis få fall, så också en liten smitthärd någonstans får upp kurvan.

Asien: -20 procent Afrika: -59 procent Europa: -42 procent Sydamerika: -28 procent Nordamerika: -63 procent Källor: Worldometer, Our World in Data

Asien: -30 procent Afrika: -52 procent Europa: -31 procent Sydamerika: +2 procent Nordamerika: -29 procent Källor: Worldometer, Our World in Data

En intressant trend som Hänninen noterat är att nedgången i många länder började nästan exakt samtidigt, ungefär en vecka före presidentskiftet i USA.

– Det kan man säga vad man vill om, men antagligen är det en slump.

I Europa minskar antalet dödsfall i covid-19 för tredje veckan i rad. För första gången sedan september är antalet nya smittfall per vecka nu färre än en miljon.

Det är uppmuntrande nyheter, konstaterar Världshälsoorganisationens Europadirektör Hans Kluge i ett pressutskick.

Också David Dowdy, amerikansk epidemiolog vid Johns Hopkins-universitetet i USA, kommenterar den nedgående trenden i positiva ordalag. Han ser de minskade smittfallen som en följd av pågående strikta restriktioner samt en ökande flockimmunitet i flera länder.

"Om det stämmer, finns det orsak att vara optimistisk på lång sikt, men vi kan ännu inte sluta vara på vår vakt."

Också Hans Kluge varnar för att den positiva epidemiologiska trenden leder till en känsla av trygghet, som resulterar i hastiga beslut som i värsta fall leder till att smittfallen ökar igen. I de flesta europeiska länder har endast 1-2 procent av befolkningen fått en komplett vaccinserie, påminner han, och det räcker inte för att andas ut.

"Vi kommer fortfarande att behöva vidta försiktighetsåtgärder under de kommande månaderna", säger han.

Däremot hoppas Kluge att den positiva utvecklingen skulle frigöra lite resurser att fokusera på de övriga hälsoproblem som har uppstått under epidemin. En global studie från i fjol visar att kring 28,5 miljoner operationer måste avbrytas på grund av pandemin under en tolv veckors period.

Cancerpatienter har drabbats då det bland annat har blivit omöjligt att skicka dem utomlands för behandling. Psykiatriavdelningar är överbelastade när många behöver hjälp med att hantera ångest, sorg och depression. Den antimikrobiella resistensen bland befolkningen har ökat och vaccineringar av barn har ställts in, räknar Kluge upp.

Mångas blickar är riktade mot Israel, som hittills legat i framkant med att vaccinera. Där räknar man med att 30 procent av de nio miljoner invånarna ska vara fullt vaccinerade innan månaden är slut.

En stor vaccinstudie i landet visar att bland över en halv miljon vaccinerade har 544, eller 0,1 procent, smittats. Fyra av dem har fått svårare symtom, men ingen har dött. Samtliga i studien hade fått två doser av vaccinet.

– Det är lovande resultat, säger Markku Peltonen, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd, som följt situationen i landet en längre tid.

– Vaccineringen i Israel har haft en tydlig effekt på mortaliteten. Både antalet patienter som får sjukhusvård och antalet dödsfall har minskat bland den äldre befolkningen. Det talar för att vaccinet gett resultat, just för att det syns så tydligt bland äldre personer, säger han.

Att Israel tidigare gått in för en omfattande nedstängning tror Peltonen inte har en så stor inverkan.

– Studier visar att väldigt få yngre personer har brytt sig om att följa restriktionerna. Men att det nu går bättre för landet är säkert en kombination av vaccinet och av att folks beteende har förändrats.

Landet planerar nu för hur man ska få samhället på fötter igen. Gym och hotell kommer delvis att öppna för dem som är vaccinerade eller som kan anses immuna efter att ha tillfrisknat från covid-19. Enligt den israeliska smittskyddsexperten Nachman Ash kan restauranger och kaféer förmodligen öppna upp i mars.

Andra länder har ett mycket bekymmersammare läge än Israel. I till exempel Sydafrika räknar experter med att man förlorat 120 000 invånare genom coronarelaterade dödsfall. Medan de rika länderna köper upp så mycket vaccin de kan, fortsätter befolkningen i Afrika söder om Sahara att dö i covid-19. I veckan började Sydafrika vaccinera, men drabbades samtidigt av ett bakslag när det vaccin man beställt och fått visade sig fungera dåligt för den sydafrikanska virusvarianten.

För att ge också världens fattiga en möjlighet till vaccin startades det globala vaccinprogrammet Covax i början av pandemin. Det uttalade målet är att få ut 2–3 miljarder doser vaccin till länder som inte haft råd att köpa tillräckligt själva. Programmet administreras av WHO, som också i samarbete med folkhälsomyndigheten CDC Africa har upprättat mindre laboratorier som kan arbeta med virussekvensering i Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Uganda och Sydafrika.

Inför president Joe Bidens första möte med G7-länderna under fredagen sade Frankrikes president Emmanuel Macron till tidningen Financial Times att Europa och USA snabbt borde donera upp till 5 procent av sina egna vaccinlager till fattiga länder eftersom pandemin är en global, inte en nationell, fråga. Under mötesdagen lovade USA ge ytterligare 4 miljarder dollar för att stödja virusbekämpning och vaccinprogram i fattiga regioner. Hälften av det ska betalas ut inom februari, resten under de två följande åren. I ett pressutskick från G7-mötet beräknas det sammanlagda stödet från G7-länderna öka till sammanlagt cirka 7,5 miljarder euro. I fredags meddelade Tyskland att landet till tidigare 600 miljoner euro donerar ytterligare 1,5 miljarder euro för samma ändamål.

– Vi besegrar coronaviruset globalt eller inte alls, kommenterade utvecklingsminister Gerd Müller under en direktsänd presskonferens fredags.