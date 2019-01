Glenn Sparv drömmer om UFC – väntar otåligt på sin chans

I flera år har kampsportaren Glenn Sparv bott i Thailand och satsat på mixed martial arts (MMA) på heltid. Efter ett kanonår blickar Sparv på det största inom MMA: den amerikanska stororganisationen UFC.

Glenn Sparv var en frisk fläkt under ett 2018 där de riktigt stora framgångarna saknades i finländsk professionell MMA. Den 30-årige kampsportaren var aktiv och gick hela fem matcher på ett kalenderår. Saldot var fyra segrar och en förlust.

– Visst är jag nöjd med året trots att det blev en förlust. Jag lyckades vinna två matcher efter det. Jag gick också två titelmatcher som jag vann. Dessutom blev det en resa till USA, vilket är något jag drömt om hela livet. Att det lyckades tack vare idrotten är fint, berättar Sparv.

Oravaissonen har flugit något under radarn i finländsk MMA och trots sina framgångar hör han inte till de idrottare som får mest synlighet inom sporten. En orsak är att han flyttade till Thailand 2012 och inte har tävlat i Finland sedan han försvarade sin titel i finländska Cage-organisationens matchkväll i november 2014.

Då SPT når Sparv har han nyligen återvänt från Finland hem till Phuket i Thailand där han lever som MMA-fajter på heltid. Men egentligen skulle visiten i Thailand bara handla om ett par månader.

– Det eskalerade lite, säger Sparv och skrattar.

Sparv tränade på ett gym i Thailand som sedan bland annat erbjöd boende och en gyllene chans att satsa för fullt på idrotten.

– Det är bra nivå på träningen och levnadskostnaderna är låga. Det styr mycket. Här i Thailand kan jag leva som heltidsproffs. Det är något som är väldigt svårt i Finland. Det är inte många som kan vara proffs på heltid.

Sparv berättar att han tränar två gånger per dag, sex dagar i veckan. MMA är populärt i Asien och matcherbjudandena regnar över den något exotiska finländaren som sällan tackar nej till matcher oavsett motståndare eller viktklass. Under 2018 tävlade Sparv i tre viktklasser – från hans naturliga mellanvikt till tungvikt.

Sparv har en bakgrund som kickboxare men under senare år har hans brottning blivit ett starkt vapen. Brottning, sparkar, knäsparkar och en brutal markkamp gör honom till en mångsidig fajter – och en mycket användbar träningspartner, speciellt för idrottare i de större viktklasserna.

Under fjolåret var Sparv en ofta återkommande gäst på bland annat UFC-fajtern Tai Tuivasas träningsläger. Den oförglömliga resan till USA och Chicago i juni dök upp tack vare samarbetet med det australiska tungviktslöftet Tuivasa.

– Jag var där i tio dagar och hjälpte till på slutet av hans träningsläger före hans match, berättar Sparv.

Att träna med UFC:s toppnamn under en vecka och mingla med personerna som ordnar jätteorganisationens matcher är ett bra sätt för att få in foten i UFC. Sparv har ett präktigt proffsfacit med tjugo segrar på tjugofem matcher och endast fem av hans segrar har kommit via domarpoäng. Men i UFC är det inte bara meriterna som bestämmer en idrottares marknadsvärde.

Att vara en finländare som bor i Thailand och tränar med australier gör inte dig till den hetaste varan på marknaden.

– Jag var i kontakt med UFC och de sade åt mig att sitta och vänta. Men jag har inte tålamod. Jag kan inte sitta och vänta under mina bästa år. Händer det så händer det, säger Sparv.

I nuläget håller Sparv ögonen och öronen öppna i väntan på nästa matcherbjudande. UFC ordnar en gala i Melbourne i februari, men det är osannolikt att finländaren är med. Överraskande skadebesked kan alltid öppna dörren – så gick det för Teemu Packalén, en av Finlands två UFC-kämpar.

Sparv är alltid beredd att ta en match med kort varsel, men om telefonen inte ringer före UFC Melbourne har han en klar plan för 2019.

– Jag försöker boka så många matcher som möjligt och ta hem dem. Då är jag i UFC i slutet av året. De kan inte säga nej då, säger Sparv.