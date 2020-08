Glädjebeskedet: Wilma Murto deltar i Kalevaspelen

View this post on Instagram

Kuten Hesarille eilen haastattelussa lipsautin, mun kisakausi saa jatkoa tällä viikolla Kalevan kisoissa!!🔥 Voiko ihminen olla enempää innoissaan, siitä en tiiä, mutta on tää kyllä siistiä! Polven kuntoutus leikkauksen jälkeen on mennyt tosi hienosti ja siitä on kiittäminen operoinutta lääkäriä Ilkka Räsästä, mun fyssaria Jukka Kangasta ja tietysti valmentaja Koivusta!🔥 Oon muun dreamteamistä enemmän kun kiitollinen💛 Hyppäämään en oo vielä ehtinyt leikkauksen jälkeen joten toivottavasti arvoisa yleisö sallii mahdollisen pienen haparoinnin ja tyylivirheet kun teen ekat hypyt karsinnassa torstaina🙄😂 mutta eiköhän hoideta homma kotiin viikonloppuna! Tänään virittäydytään tunnelmaan @paavonurmigamesturku katsomon puolella🥳 Let's go! 📸 Victor Engström @vicheman / Red Bull @redbullsuomi @kalevankisat @helsinginfysioterapiaklinikka @pohjola_sairaala