Visst, det vore onekligen kul att ta del av det finska fotbollsundret därhemma just nu, men att bänka sig på Stadio Olimpico i Rom igen efter en lång paus känns inte helt fel det heller.

Just den här söndagen tar AS Roma emot Cagliari och det går … så där. Det är uppenbart att Romklubben saknar profilspelare och i år snarare framstår som ett lag i mellanskiktet. Matchens mest minnesvärda ögonblick är när Roma-fansen stämmer upp med sin gamla hyllningssång till klubbikonen Radja Nainggolan, tillbaka i Cagliaritröjan efter fem år i giallorossi. Hemmalagets fjolårsmålvakt, svenske Robin Olsen får inte samma bemötande och gör kanske just därför en drömmatch och räddar en pinne åt sarderna.

I slutminuterna får hemmalaget ännu ett mål bortdömt på tveksamma grunder och fansen blir skogstokiga. Att bevittna hur en hel läktarsektion hötter med nävarna och unisont vrålar "BU-FFO-NE!" ger onekligen upphov till olustiga associationer, men den här gången kan jag ge dem rätt: domaren är faktiskt litet av en pajas just denna soliga oktoberdag.

Timmarna före avspark har jag suttit på ett kafé vid Piazza del Popolo och läst Un Capitano, Roma-ikonen Francesco Tottis färska självbiografi. Det är inte bara en perfekt grundkurs i livet i Rom, utan ger också en bra inblick i vad det innebär att vara italiensk fotbollsstjärna i dag – och avgudad av, tja, åtminstone halva stan.

"Rom sägs vara den vackraste staden i världen, men min passion för den bottnar snarare i allt jag tvingas avstå", skriver Totti, och som läsare hajar man till när han apropå folkfesten i Roms centrum efter VM-guldet 2006 lakoniskt konstaterar att det var första gången han kunde sätta sin fot på Via del Corso på över tio år.

Mot den bakgrunden är det knappast förvånande att Totti avundas huvudpersonen i Paolo Sorrentinos Oscarsvinnande film Den stora skönheten, ni vet, den där scenen där Jep Gambardella i ensamt majestät flanerar genom ett folktomt centrum efter någon av sina utsvävningar.

Fast nu innehåller boken inte bara skildringar av berömmelsens avigsidor, utan kryllar också av underhållande anekdoter. Eller vad sägs om upplysningen att hela det italienska laget satt uppe ännu sex på morgonen och spelade kort och FIFA samma dag de skulle lira VM-final. Eller att Totti under de sista veckorna av guldstriden i Serie A 2001 tittade på Gladiatorn varje kväll för att peppa sig själv. Jag menar, kan en scen bli mer romersk än så?

Dessutom finns här intressanta reflektioner kring allt från avbytarnas roll i lagbygget (skrävlande individualister som Zlatan får sig här en känga) till straffläggningens psykologi eller hur mobiltelefoner och sociala medier förändrat stämningen i omklädningsrummet och på spelarbussen (inte till det bättre, ifall ni undrar).

I skrivande stund har jag förresten precis testat den ena av Tottis två favoritrestauranger i stan, La Villetta dal 1940, nära Cestiuspyramiden i Testaccio. Och jag kan rapportera att personalen är åt det yngre hållet, portionerna rejält tilltagna och maten okonstlad och folklig, precis så som Francesco Totti själv framstår i denna synnerligen sympatiska fotbollsbok.

Mårten Westö är författare

