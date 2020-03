Zlatan Ibrahimovic, Simone Biles och Zion Williamson är några av de stjärnor som visar solidaritet med de mest utsatta under coronapandemin.Här är några exempel på idrottselitens donationer:

Simone Biles, gymnastik Amerikanskan startar tillsammans med andra elitidrottare, som också tillhör sportagenturen Octagon, en insamling under namnet Athletes for Relief. Pengarna går till The...