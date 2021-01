Gitarristen Alexi Laiho är död

En av världens ledande rockgitarrister, Alexi Laiho, avled förra veckan i sitt hem i Helsingfors, meddelar hans manager. Laiho hade lidit av hälsoproblem under flera års tid.

Laiho är mest känd som frontfigur och grundande medlem av internationellt framgångsrika metallbandet Children of Bodom, som avslutade sin karriär 2019. Hans sista aktiva band Bodom After Midnight hann spela in tre låtar och en musikvideo, som kommer att publiceras postumt. Under sin karriär belönades Laiho med flera prestigefyllda priser: han har flera gånger röstats fram som världens bästa metallgitarrist av tidningar som Guitar World och Total Guitar. År 2015 sammanställde han jättekonserten 100 Guitars From Hel på Senatstorget för Helsingfors festspel.

Alexi Laiho blev 41 år gammal. Han sörjs av familjekretsen i Finland och Australien.