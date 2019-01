Gillette ifrågasätter mansrollen – reklamvideo stöter på stark kritik

Gillettes reklamfilm för rakhyvlar har väckt ramaskri på sociala medier. Många män anser den vara kränkande.

Reklamfilmen är en uppföljning på den klassiska filmen från 1989 med sloganen The best a man can get. Trettio år senare lanserar företaget en ny film under rubriken The best men can be. Filmen tar avstamp i den aktuella Metoo-debatten.

Syftet med den en och en halv minut långa reklamfilmen är att ifrågasätta mansrollen och ta sig an problematiken med mobbning, slagsmål och sexuella trakasserier. "Är det här det bästa vi män kan bli?" frågar sig filmen.

Filmen publicerades på Youtube i söndags och har setts över femton miljoner gånger. Många kritiska röster har dock höjts och över en halv miljon tittare har gett filmen tummen ner. Filmen har främst kritiserats av män som anser att den är kränkande och ger en missvisande bild av män som grupp.

I höstas lanserade skojätten Nike en omdebatterad film med Colin Kapernick, vilket ledde till stora protester mot skojätten.