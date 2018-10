Gilbert & George drar ner byxorna på sig själva och publiken

Profil

Gilbert & George

George Passmore och Gilbert Prousch möttes i St Martin’s School of Art 1967. De har arbetat och bott ihop i Spitalfields i östra London sedan 1968. I dag hör de till Storbritanniens kändaste konstnärer.

Paret är känt för sina stora verk som påminner om fotografier och där de själva ofta poserar. De debuterade med performancen The Singing Sculpture där de med målade ansikten och armar stod på ett bord sjungande den brittiska schlagern Underneath the Arches av Flanagan and Allen.

Under sina femtio år som konstnärer har paret belönats med flera pris, bland dem Turnerpriset 1968. De representerade Storbritannien på Venedigbiennalen 2005 och har haft utställningar på flera håll i världen, dock inte i Finland.

Utställningen The Major Exhibition består av över 50 stora verk från 1991-2016 och är den första betydande utställningen av Gilbert & George i Norden på över tjugo år och den första någonsin i Finland.

Utställningen visas på Ham i Tennispalatset 12.10.2018-24.2.2019. I samband med utställningen visas filmerna The Singing Sculpture (1991) och The World of Gilbert & George (1981).