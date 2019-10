Han gick förbi bilen där 39 dog: "Tänk om jag kunnat göra något"

I industriparken öster om London där lastbilen med 39 döda hittades har många stött på olagliga invandrare som tagit sig in till Storbritannien i lastbilar. Trots det chockar upptäckten. Det här är ovanligt.

Lastbilarna susar förbi på motorvägen ovanför Waterglade Industrial Park öster om London. Det är en plats som känns öde och övergiven. Ett landskap av lagerlokaler, asfalt och ogräs i utkanten av den brittiska huvudstaden.

Ett par kilometer söderut ligger Dartford Crossing. Den stora bågformade bron är en av de få platserna öster om London där det går att korsa Themsen. Det är en flaskhals där lastbilarna ofta står på kö.

Därför har platsen blivit känd för att vara en första hållplats för olagliga invandrare. Då lastbilarna står stilla hoppar de ut. Många av dem har smugit sig ombord i Calais och gömt sig där de kan.

Det är många i området vana med. De 39 kroppar som hittades på natten mellan tisdagen och onsdagen är något annat.

Många lastbilar kör förbi Waterglade industrial park. Men inte många stannar där över natten.

Därför väckte den rödvita lastbilen uppmärksamhet i området. Andy Larkin, verkstadschef på Bronze Mechanical Handling som reparerar gaffeltruckar, lade märke till den redan på tisdag eftermiddag.

– Den stod parkerad bakom hörnet och jag gick förbi den. Jag tänkte att chauffören säkert ligger och sover därför att gardinerna var fördragna.

Enligt honom är det nuförtiden ganska ovanligt att se lastbilar parkerade i området. Därför ladet han märke till bilen.

– Det var en kylbil. Stänger man dörren på en sådan är den lufttät.

Han tystnar.

Många journalister har pratat med Andy Larkin under förmiddagen. Han har upprepat sin berättelse flera gånger, men den gör honom fortfarande skakad.

– Jag undrar om de fortfarande levde då jag gick förbi. De håller på att gräva i området, därför hörde jag ingenting. Men tänk om de hållit på att banka mot väggarna där inne. Tänk om jag kunnat hjälpa dem.

Andy Larkin har tidigare sett invandrare ta sig in i landet på lastbilarna i området.

– Det har alltid varit frågan om tre eller fyra, aldrig så här många.

Polisavspärrningen ligger ett stenkast från Andy Larkins kontor. Bakom den skymtar lastbilen. Polisbilar, ambulanser och röda korset kör fram och tillbaka. Journalister och fotografer har samlats utanför.

Daniel Lake är en av dem som kommit för att se vad som hänt. Han arbetar nu i en lagerlokal i närheten, men jobbade tidigare i hamnen i Purfleet. Också han har sett olagliga invandrare ta sig in till Storbritannien i lastbilar.

– I hamnen hände det ofta, men det här är inte normalt. Vanligtvis såg vi högst fyra personer. 39 är ovanligt många.

Det var aldrig trevligt att hitta personer som gömt sig i lastbilarna, tillägger han, trots att personerna Daniel Lake stötte på alla var oskadda. De undersöktes först hälsovårdspersonal, sedan arresterades de.

– De måste vara desperata för att ta sig över hit i lastbilar och containrar.

Men även om Daniel Lake, liksom andra i gränslandskapet kring Dartfordtunneln, blivit vana att se olagliga invandrare hoppa ur lastbilarna, chockar upptäckten också honom.

– Jag har aldrig hört talas om något liknande. Alla pratar om det.

Till skillnad från många av de andra lastbilarna i området kom bilen inte från korsningen över Engelska kanalen. Den kom från Holyhead drygt 500 km västerut. Det är en av huvudkorsningarna mellan Irland och Wales.

Enligt uppgifter i brittiska medier har kontrollerna på rutten mellan Dover och Calais blivit mycket striktare på grund av immigrationskrisen.

Seamus Leheny, Nordirlandschef för the godstransportorganisationen the Freight Transport Association, säger till brittiska medier att det är ovanligt för en lastbil från Bulgarien att köra till Storbritannien via Holyhead.

– Men eftersom säkerhetskontrollerna blivit striktare i Dover och Calais är det möjligt att det upplevs som lättare att komma in från Cherbourg och Roscoff till Rosslare i Irland.

Det blir samtidigt en längre resa.

