Gibraltarfrågan är löst – Spanien och Storbritannien överens

Dygnet innan ett brexitavtal med EU väntas undertecknas på ett toppmöte i Bryssel har Storbritanniens Theresa May fått ägna all tid åt att förhandla med Spanien. Till slut kom beskedet att Gibraltarfrågan har lösts.

En liten klippig halvö med runt 30 000 invånare stod plötsligt i fokus i striden om brexit.

Just som det omstridda avtalet verkade vara redo att klubbas igenom av EU-länderna kom Spanien med krav om Gibraltar, som kontrolleras av Storbritannien. Den spanske premiärministern Pedro Sánchez ville se garantier om att framtida beslut om territoriet ska avhandlas i direkta samtal mellan London och Madrid. Om han inte fick det så hotade Sánchez med att stanna hemma från söndagens toppmöte.

Men på lördagseftermiddagen kom beskedet att ett avtal mellan Spanien och Storbritannien har träffats. Uppgiften bekräftades kort därpå av Pedro Sánchez själv.

Enligt ett utkast till överenskommelsen som Reuters tagit del av står det:

"Efter att Storbritannien lämnat EU kommer Gibraltar inte att omfattas av överenskommelser mellan EU och Storbritannien".

I stället kommer överenskommelser som även omfattar Gibraltar att kräva ett separat avtal med Spanien.

"Jag rekommenderar att vi på söndag tillstyrker utfallet av brexitförhandlingarna. Ingen har någon anledning att vara glad. Men vi E27 (de kvarvarande EU-medlemmarna) har åtminstone, vid denna kritiska tid, klarat av att vara eniga och solidariska", säger EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk i en kommentar.

Om inte Spanien och Storbritannien hade kommit överens så hade de andra EU-länderna visserligen kunnat godkänna brexitavtalet själva – men en splittrad front skulle minska stabiliteten i den redan stormiga brittiska utträdesprocessen.

På lördagskvällen landar Theresa May i Bryssel för avslutande samtal med EU-ledarna Jean-Claude Juncker och Donald Tusk före söndagens toppmöte. Men även om brexitavtalet skrivs under till glada miner kan May knappast andas ut.

Hennes svåraste utmaning återstår: Att baxa uppgörelsen genom det brittiska parlamentet. Både oppositionen och vissa ledamöter inom Mays eget parti har lovat att säga nej till avtalet i den omröstning som väntas hållas i mitten av december.