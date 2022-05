Samtidigt som människorättsorganisationerna vittnar om slavliknande arbetsförhållanden säger internationella fotbollförbundet Fifas ordförande Gianni Infantino att gästarbetarna i Qatar känner stolthet och värdighet för sina jobb.

Internationella fotbollförbundet Fifas ordförande Gianni Infantino använde orden värdighet och stolthet då han talade om gästarbetarnas situation i VM-värden Qatar. Han sade också att förhållandena för migrantarbetarna förbättrats – något som går stick i stäv med människorättsorganisationernas rapporter från det kommande VM-landet.

Infantinos uttalande är det senaste tecknet på att all kritik mot Fifa och VM i Qatar rinner av förbundet utan och den ovilja som finns inom förbundet att se situationen i Qatar för vad den är.

"Fifa måste också använda sitt inflytande för att sätta press på Qatar att implementera sina reformer och tillämpa sina lagar bättre. Tiden rinner i väg snabbt. Om bättre rutiner inte etableras nu kommer övergreppen fortsätta långt efter att fansen åkt hem", sade Stephen Cockburn, chef för ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International, i början av april.

Under en näringslivskonferens i Kalifornien i början av maj visade ordförande Gianni Infantino att Fifa inte bryr sig om människorättsorganisationernas rapporter. Infantino försökte förminska brotten mot mänskliga rättigheter som uppskattningsvis kostat närmare 7 000 människor livet i samband med byggarbeten kopplade till fotbolls-VM i Qatar.

Då Infantino, som sedan i vintras är bosatt i Qatar, fick en fråga om missförhållanden för gästarbetarna svarade han:

– Då du ger en person ett jobb, också under tuffa omständigheter, ger du honom värdighet och stolthet.

Värdighet och stolthet, säger Infantino.

Modernt slaveri och tortyr, konstaterar människorättsorganisationer i sina rapporter från Qatar.

Inte nog med att Infantino förminskade brotten mot mänskliga rättigheter som förekommit och förekommer under förberedelserna inför den blodbefläckade fotbollsfesten i november och december. Han försökte dessutom, från sin privilegierade position som vit västerländsk man med enorm makt, likställa sina föräldrar med gästarbetarna som får sina pass konfiskerade av sina arbetsgivare, som inte har rätt till skäliga arbetstider, arbetarskydd, hälsovård eller grundläggande mänskliga rättigheter.

– Vi ska inte glömma en sak då vi talar om arbete, om hårt arbete och tufft arbete. USA är ett land som är byggt på migranter. Mina föräldrar emigrerade från Italien till Schweiz. Det är inte en lång flytt, men ändå, sade Infantino.

Fifa-ordföranden jämför att flytta från Italien till Schweiz på 1960-talet med att flytta till Qatar för att hitta arbete för att försörja sin familj.

Hur hans föräldrars flytt inom Europa kan jämföras med tusentals dödsfall bland gästarbetare som varit involverade i byggandet av arenor och infrastruktur är omöjligt att förstå.

Att ens dra parallellen som Infantino gör tyder på total brist på empati, medmänsklighet och sunt förnuft. Och det tyder på en total ignorans, en oförmåga att vilja se sanningen och ett försök att försvara det av Fifa sanktionerade och godkända moderna slaveriet i Qatar

Migrantarbetare i Qatar behandlas enligt Amnesty som ägodelar och inte människor. Kvinnor som arbetar med hushållsarbete utsätts för övergrepp, de jobbar ofta 14 timmars arbetsdagar och de har ofta inga lediga dagar. Dessutom rapporterar Amnesty att en del av kvinnorna inte får någon lön för sitt arbete.

Ofta handlar gästarbetarnas tillvaro om att överleva snarare än om att leva.

Värdighet och stolthet, säger Infantino.

Enligt människorättsorganisationer tvingas gästarbetarna i Qatar arbeta under slavliknande förhållanden där deras rörelsefrihet och självbestämmanderätt begränsas och där lönerna ofta betalas ut sent och där säkerhetsarrangemangen är så gott som icke-existerande.

Värdighet och stolthet, säger Infantino.

Homosexualitet är enligt lag förbjudet i Qatar och kvinnor har inte samma rättigheter som män. Det finns fortfarande strikta regler för hur kvinnor får klä sig, sexuella relationer utanför äktenskapet är förbjudna, abortlagarna är mycket stränga, våldtäkt inom äktenskap är inte straffbart och våld mot kvinnor i hemmet är inte olagligt.

Värdighet och stolthet, säger Infantino.

I rapporten "They think that we're machines" konstaterar Amnesty att säkerhetsvakter som organisationen intervjuat, alla migrantarbetare, jobbar tolv timmar om dagen, ofta flera månader i följd utan ledighet. Detta trots att det inte är tillåtet att arbeta mer än 60 timmar i veckan och att man ska ha en dag ledigt i veckan. De som ifrågasätter arbetstiden kan bli avskedade.

Värdighet och stolthet, säger Infantino.

Trots ett stort tryck från omvärlden och Qatars löften om förändring och förbättring finns det ökända kafalasystemet kvar, uppgav människorättsorganisationen Amnesty i höstas. Kafalasystemet har jämförts med modernt slaveri och det gör att gästarbetare är i beroendeförhållande till sina arbetsgivare. Enligt Amnesty har situationen har till och med försämrats för migrantarbetarna på sistone.

Värdighet och stolthet, säger Infantino.

Tusentals döda arbetare, 12 timmars arbetsdagar i 40-gradig hetta, brist på vatten och ingen tillgång till toalett och dusch, arbetsresor på två timmar i icke-luftkonditionerade bussar till och från jobbet, sex eller åtta personer boende i ett litet rum utan luftkonditionering och bristande säkerhetsarrangemang på arbetsplatserna.

Värdighet och stolthet, säger Infantino.

Om Fifa visste vad värdighet och stolthet är skulle Qatar inte stå värd för VM i vinter.

Om de med makt inom Fifa visste vad värdighet och stolthet är skulle de avsätta Infantino omgående.

Om Gianni Infantino visste vad värdighet och stolthet är skulle han lämna sin post som Fifa-ordförande.

Filip Saxén Sportchef