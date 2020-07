Polisvåldet i USA George Floyds sista ord: Säg till mina barn att jag älskar dem

Minst 20 gånger upprepade George Floyd frasen "jag kan inte andas" under gripandet som resulterade i hans död. Det visar utskrifter av inspelningar från de kroppskameror poliserna bar vid gripandet, rapporterar The New York Times.