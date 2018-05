Var och en av oss har ett eget genom, dvs. en egen arvsmassa. Det innehåller alla gener och styr individens utveckling från vaggan till graven. Individuella egenskaper, såsom ögonfärg eller disposition för att insjukna i exempelvis kranskärlssjukdom, finns i genomet.

Genomet bestämmer ändå inte ensamt hurdana vi är eller vem som insjuknar. Individuella egenskaper, levnadsvanor och miljö har stor inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Med hjälp av genominformation kan man bättre identifiera exempelvis cancersjukdomar och orsakerna till dem.

"Gentester och genominformation används redan nu på många sätt inom hälso- och sjukvården. Genominformation är till hjälp vid till exempel diagnostisering av laktosintolerans, val av cancerbehandlingar och utredning av nära släktingars risk att insjukna i vissa ärftliga sjukdomar", konstaterar Kristiina Aittomäki, professor i medicinsk genetik.

"Det blev vår räddning att Mikaels gener började undersökas"

Undersökning av genomet och den information som den gav var avgörande för identifieringen av snart fyraåriga Mikaels ovanliga genetiska sjukdom. "När Mikael var en liten baby låg han länge i respirator på intensivvårdsavdelningen och var i väldigt dåligt skick. Det blev vår räddning att Mikaels gener började undersökas. Utan genominformationen skulle han inte ha fått behandling på sjukhuset", berättar Mikaels mamma.

Precis som i Mikaels fall kommer allt fler sjukdomar i framtiden att kunna identifieras och preciseras med hjälp av genominformation. Man kan dra nytta av genominformation för att förebygga sjukdomar och välja mer individuell behandling och samtidigt minska biverkningar av läkemedel. Att man har mer information är därmed direkt hälsofrämjande.

Genomcenter ska ansvara för gemensam genomdatabas

För att den genominformation som samlas in från befolkningen ska kunna användas ansvarsfullt och jämlikt inom hälso- och sjukvården ska det inrättas ett Genomcenter i Finland.

Genomcentrets huvudsakliga uppgifter är att vara en expertinstans för genominformation och att förvalta en nationell genomdatabas. Genomcentret svarar för principerna för användningen av genominformation vid vården av patienter och utvecklingen av behandlingar.

Du kan framföra din åsikt om genomlagen

Genomcentrets arbete kommer att basera sig på en genomlag, som just nu är under beredning. Avsikten är att lagen ska lämnas till riksdagen för behandling under hösten 2018, och om lagen antas, inleder Genomcentret sin verksamhet 2019.

Allmänheten kan framföra sin åsikt om genomlagen medan den är under beredning. Anvisningar för hur du kan framföra din åsikt samt mer information om Genomcentret och användningen av genominformation finns på adressen www.stm.fi. På webbplatsen finns också videor om Mikael och andra patienter.