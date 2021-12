Att se Marvels superhjältefilmer var en emotionell bergochdalbana. Jag grät i var och varannan film, skriver Anna Lillkung.

Den här hösten har varit mörk. Det gäller generellt, för mänskligheten. Det här har varit hösten när abortlagar skärpts på olika håll i världen, när talibanstyret återfick makten i Afghanistan, när flyktingar blev pjäser i ett maktspel vid europeiska landsgränser och när omikronvarianten började spridas.

Men också för mig personligen har de senaste månaderna varit ett bottennapp. Min farfar dog i september, drygt ett halvt år efter min morfar. Jag går igenom en sorts 30-årskris där mitt selektiva fokus ligger på att jag inte kan klassas som "ung och lovande" längre. I oktober genomgick jag också en operation och blev sjukskriven och soffliggande i en månad. Därmed försvann alla planer på att gå på evenemang, träffa vänner och äta ute.

I detta ändlösa novemberdunkel upptäckte jag MCU – Marvel Cinematic Universe. Tack vare författaren Ellen Strömbergs Instagram-händelser en fredagskväll insåg jag att tiden aldrig varit mer lämplig för att ta itu med de cirka 25 filmer och tre tv-serier som då utgjorde MCU (nya filmer/serier tillkommer så gott som hela tiden).

På en dryg vecka hade jag sett samtliga, i kronologisk ordning utifrån när handlingen i respektive film äger rum. Jag följde med Captain America när han stred mot nazisterna på 1940-talet, charmades av Iron Man trots att han ofta var odräglig och arrogant, ville vara Hela i Thor: Ragnarök och kände mig som en naturlig del av gänget i Guardians of the Galaxy.

Jag föll rakt ner i Marvel-kaninhålet, helt enkelt.

Superhjältefilmer vinner sällan prestigefyllda priser eller filmkritikers ovillkorliga kärlek. Med sin tonvikt på fartfyllda och filmtekniskt krävande actionscener, klyschiga framställningar av gott och ont och ofta förutsägbara händelseförlopp är det förståeligt. Det finns inte samma utrymme för socialrealistiskt berättande.

Marvelfilmerna innehåller många av de konventionella blockbuster-ingredienserna. Ändå blev jag överraskad av hur tagen jag ofta blev av filmernas handling och hur engagerad jag var i karaktärerna.

Att se filmerna var en emotionell bergochdalbana. Jag grät i var och varannan film (var femtonde minut i Black Panther där Chadwick Bosemans bortgång gjorde sig smärtsamt påmind).

När eftertexten började rulla i Avengers: Endgame, en film där flera Marvel-superhjältar medverkar och som fungerar som ett avslutande kapitel för skeenden som utspelat sig över flera filmer, upplevde jag sorg, glädje, tomhet och frustration. Men mest ett behov av att bearbeta upplevelsen med andra. Tyvärr hade resten av världen redan gått igenom den sorgeprocessen när filmen kom ut år 2019.

Men Marvelfilmerna har onekligen något. Jag har kanske aldrig känt mig så tudelad i förhållande till en skurk som jag gjorde med filmseriens ärkefiende Thanos, som bara är ett exempel där man lyckats skapa en nyanserad skurk.

Framför allt blev jag upplyft av filmernas fokus på "vi:et". Under den här hösten har jag besvärats av både min egen och andras egoism. Det eviga navelskåderiet. Därför var det befriande att se de udda utbölingarna i Guardians of the Galaxy komma till insikt om att vänner är det viktigaste. Därför var det inspirerande att se alla Avengers hålla varandra om ryggen.

Visst är det klyschigt. Men ibland är det skönt med filmer som får vara just så stereotypa. Där tron på mänskligheten och på gemenskap klår allt annat. Där det finns smärta, men också väldigt mycket hopp.

Marvelfilmerna lyckas med detta och likt en junkie vill jag bara ha mer. Mera Iron Man, mera Black Widow, mera Marvel.

Eftersom detta är en filmserie som kan generera inkomster i miljardklassen behöver jag som tur är inte vänta särskilt länge: Spider Man: No way home har just haft premiär.

Anna Lillkung Reporter