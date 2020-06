Inom industrin har man i kollektivavtalen paragrafer om tillägg som skall utbetalas vid olägenheter i arbetsmiljön. Traditionellt är det frågan om värme, köld, buller med mera.

Coronakrisen har medfört att sjukvårdens personal ställs i en ny situation, där arbetsgivaren kan reglera deras arbetsuppgifter och arbetstid utan beaktande av normala regler. Målet är förstås att säkerställa patienternas vård. Helt rättslös är personalen ingalunda, men långa skiften och förskjuten semester kan förekomma. En del av kommunernas hälsovårdspersonal arbetar under svåra förhållanden. Facket har framställt ett krav på ett coronatillägg för dem som arbetar i dessa riskfyllda och tunga uppgifter. Det nyligen slutna kollektivavtalet inom kommunbranschen innehöll dock inte någon sådan lösning. Nu har facket framställt till regeringen att pengar skulle beviljas för detta ändamål.

Sjuksköterskornas och närvårdarnas löner har länge varit föremål för en dragkamp. Facket anser att de är underbetalda, kommunala arbetsgivare hänvisar till att skattemedel inte finns. Allmänheten brukar ge sina sympatier för skötarna, men då det blir frågan om skatteförhöjningar vänder vinden snabbt.

Vilka är då de lågt avlönade inom kommunbranschen? En statistik från hösten 2018 ser ut så här (helhetsförtjänst per månad inklusive tillägg): städare 2 029 euro, kock 2 333 euro, tandvårdare 2 363 euro, barnvårdare 2 364 euro, barnträdgårdslärare 2 663 euro, bibliotekarie 2 677 euro, närvårdare 2 743 euro, sjukvårdare 3 163 euro, brandman 3 201 euro, barnmorska 3 335 euro, akutvårdare 3 561 euro. Det finns många som står i kö då vi skall avgöra vem som är lågt avlönad. För en del av arbetena utgör tilläggen för natt- och söndagsarbete en betydande del på 20–30 procent av förtjänsten.

Inom industrin har man i kollektivavtalen paragrafer om tillägg som skall utbetalas vid olägenheter i arbetsmiljön. Traditionellt är det frågan om värme, köld, buller med mera. Primärt är arbetsgivaren skyldig att avlägsna dylika olägenheter, men om det inte är möjligt skall en ersättning utbetalas. I Teknologiindustrins och Industriförbundets avtal finns det två kategorier av tillägg som kan uppgå totalt till cirka 1 euro per timme. I det kommunala avtalet har jag inte hittat någon motsvarande paragraf. Det finns endast en paragraf om möjligheten att utbetala en extra engångsersättning. Eftersom kollektivavtalet redan är slutet kvarstår nu möjligheten för arbetsgivaren att enligt eget beslut dela ut ett extra belopp, som motiveras med de svåra omständigheterna vid skötseln av coronapatienter. Grovt taget arbetar 100 000 kommunalt anställda med hälsovården. Hur många av dem har nu kommit i kontakt med coronapatienterna och varit tvungna att arbeta under obekväma förhållanden?

En mycket grov gissning är att som mest 500 patienter kan behöva 5 000 skötare under dygnet runt-vård av olika kategorier. Äldrevården ökar säkert på detta, men jag har ingen uppskattning på det. Ett förslag på att coronatillägget ligger någonstans mellan Teknologiindustrins 1 euro per timme och en annan gängse kompensation på 10 procent, kunde ge en bonus på 250 euro per månad vilket under en fyra månaders period ger 1 000 euro, för dem som arbetat heltid med coronapatienter. En kortare coronatjänst ger motsvarande mindre bonus. För 5 000 anställda utgör det grovt uppskattat en totalsumma på sju miljoner euro inklusive lönebikostnaderna. Den rätta summan kan någon som har noggrannare basdata räkna ut. Jag deltar gärna med min skatteandel, som teoretiskt kunde höjas med tio euro under ett år på grund av detta. Förutom att vi skall applådera för skötarna är en formell ersättning också befogad.

Vilken av ministrarna är snabbast med att göra det här förslaget?

Helsingfors