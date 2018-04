Gåtfull scharlakansfeber sprider sig i Storbritannien

På sociala medier varnar förskolor och lågstadier för att sjukdomen slagit till. Hälsovårdsmyndigheterna uppmanar alla med symtom att gå till läkaren. Scharlakansfebern var tidigare en vanlig barnsjukdom Storbritannien. Nu är den tillbaka och antalet fall stiger kraftigt.

Dagen då Elisabeth Hobbes började känna sig krasslig firade man mors dag i Storbritannien. Hon hade ont i halsen och klarade inte av att äta chokladen hennes barn köpt henne.

– Två dagar senare hade jag svårt att andas, det kändes som om något skurit i min hals med rakblad.

Elisabeth Hobbes gick ändå till jobbet. Hon arbetar som lärare på en lågstadieskola i Cheshire i norra England och säger att det är svårt att ta ledigt. På lunchrasten skickade rektorn hem henne. Alla visste vad det var frågan om. Scharlakansfeber. Den viktorianska barnsjukdomen har blivit allt vanligare i Storbritannien under de senaste åren. Den hade också kommit till skolan där Elisabeth Hobbes jobbar.

– Febern steg till 38,7 grader och min vilopuls låg på 120, den steg till 138 då jag började hosta. Jag trodde att scharlakansfeber betydde att man fick röda utslag men det är inte nödvändigtvis fallet för vuxna.

Elisabeth Hobbes fick antibiotika i tio dagar och säger att det tog en vecka innan hon började känna sig bättre.

– Jag var så orolig över att mina barn skulle smittas. Min son fick halsont, men det utvecklades inte till scharlakansfeber.

Elisabeth Hobbes säger att skolan där hon jobbar haft många fall i år.

– Det är viktigt för skolorna att följa med fallen och se till att föräldrarna är medvetna om vad som händer, utan att orsaka hysteri.

Antalet rapporterade fall av scharlakansfeber har stigit kraftigt under de senaste åren. År 2016 rapporterades 19 000 fall, det högsta antalet på 50 år. Antalet sjönk i fjol, men sjukdomsfallen stiger nu snabbare än de gjort under de senaste fem åren. Under de senaste 24 veckorna har hela 11 981 fall rapporterats.

Ökningen började för fem år sedan då antalet fall tredubblades från 2013 till 2014. En studie som publicerats i the Lancet visar att Storbritannien är det enda landet i Europa som drabbats av ökningen.

Folkhälsomyndigheten Public Health England uppmanar personer med huvudvärk, halsont och röda utslag att kontakta sin läkarmottagning. Men brittiska läkare förbryllas av ökningen.

Beate Kampmann är professor vid Imperial College London och expert på smittsjukdomar som drabbar barn. Enligt henne finns flera teorier om varför antalet fall ökat.

– En orsak kan vara att läkare blivit mer försiktiga med att skriva ut antibiotika, vilket kan ha gjort att en del sjukdomsfall inte tacklats i ett tidigt skede.

Hon nämner också större klasser och faktumet att allt fler föräldrar skickar sina barn till förskola som möjliga orsaker. Det kan också vara frågan om en mer aggressiv bakterie.

– Men det finns inga enkla svar, bara observationer om vad som håller på att hända. För att ta reda på orsaken behöver vi större studier som tittar på bakterierna i folks näsor och hals.

Enligt Beate Kampmann är scharlakansfeber inte den enda barnsjukdomen som börjat synas på sjukhusen och läkarmottagningarna i Storbritannien.

– Mässling har kommit tillbaka därför att en del föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. Vi kan räkna med att alla sjukdomar som förebyggs med vaccinationer kommer tillbaka om man väljer att inte vaccinera sig.

Antalet fall av tuberkulos har också ökat. För fyra år sedan rapporterades 6 500 fall i England, 4 700 av dem som insjuknat var födda utomlands. Sjukdomen drabbar främst personer som lider av undernäring eller har ett försvagat immunsystem

Också andra viktorianska sjukdomar har blivit vanligare. Antalet fall av skörbjugg, som orsakas av ett lågt intag av vitamin C, har stigit med närmare 40 procent under de senaste åtta åren. År 2011 dog en åttaårig pojke i Wales av bristsjukdomen. Också antalet fall av rakit, som orsakas av brist på vitamin D, har stigit.

Britterna måste nu bekanta sig med sjukdomar de trott att försvunnit.

– Jag visste inte mycket om scharlakansfeber förrän jag insjuknade, säger Elisabeth Hobbes. Efteråt berättade vänner för mig att det var vad Beth i Louisa May Alcotts 1800-talsklassiker Unga kvinnor dött av. Vi har tur som lever i en tidsålder där det går att behandla sjukdomen med antibiotika.