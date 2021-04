Vad ska vi göra med konsten som uttrycker dålig moral? Kanske måste alla hitta sin egen personliga strategi, skriver Philip Teir.

John Lennon lär ha tyckt väldigt illa om låten "Run for your life" från albumet "Rubber soul". Han ansåg att texten var sexistisk och misogyn. "I'd rather see you dead little girl/ than to be wi...