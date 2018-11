Filmen är fullständigt poänglös, handlingen mer än lovligt tunn.

När Mel Brooks år 1993 släppte filmparodin Robin Hood: Karlar i trikåer var det fråga om en antites till John Irvins Robin Hood och Kevin Reynolds Robin Hood: Prince of Thieves som bägge kommit ett par år tidigare.

En som tydligen inte uppskattade skämtet var Sir Ridley Scott som för åtta år sedan lanserade sin egen Robin Hood, en förvånansvärt träig och tråkig sådan med Russell Crowe i titelrollen. Men även det är ett mästerverk i jämförelse med den färska upplagan.

Se här en sorglös rock'n'roll-version som osökt för tankarna till Guy Ritchies King Arthur: Legend of the Swords. Det är bara det att ungtuppen Charlie Hunnam ersatts av Taron Egerton, bekant från The Kingsman-lägret.

Nåväl, när Sheriffen av Nottingham (Ben Mendelsohn) förklarar krig mot Österlandet drabbar det också adelsmannen Robin av Loxley (Egerton). Arabien nästa, och när Robin efter fyra långa år återvänder, med mjölktåget, har Lady Marian (Eve Hewson) funnit en annan. Inte nog med det: det kostsamma korståget gör att skatterna skjuter i höjden och folkets djupa led lider. Orsak nog att iscensätta ett folkligt uppror, nu i sällskap av Jamie Foxx mörkhyade vapendragare.

Så mycket mera finns det inte att säga om själva handlingen, en mer än lovligt tunn historia som, det bör sägas, byter ut nappatagen i Sherwoodskogarna mot den urbana krigföringen.

Men skam den som ger sig resonerar megafonmannen Otto Bathurst som helt enkelt väljer att skruva upp volymen. Förutom att han drar till med ett nog så hippt bildspråk vankas en hotbild med en närmast fascistoid underton (av någon märklig anledning kommer jag att tänka på Richard Loncraines Shakespearetolkning Richard III).

Inte för att man blir så mycket gladare för den skull. Personligen har jag faktiskt svårt att tänka mig en mera onödig film. Lämna min Robin i fred!

Krister Uggeldahl