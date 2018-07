På skråmade och slitna ställen appliceras glasyren i flera tunna lager innan föremålet åker in i ugnen. Just den här glasyren kräver 1 120 grader. Bild: Leif Weckström

Enligt många antikprogram på teve är naggat och trasigt porslin i princip värdelöst. Keramikern Erkki Stenius kan å andra sidan reparera både hack och glasyr så att kärlen kan både användas och beundras. Han glaserar också om moderna serviser som skråmats i diskmaskinen.

– Jag har varit keramiker sedan 1970-talet, och intresset för restaurering och reparation fick jag sedan jag fått en del gammalt och slitet men sällsynt porslin i arv. Jag funderade ut en putsmetod som fungerade, och den har jag vidareutvecklat sedan dess, säger Erkki Stenius. Keramikverkstaden startade han i juli 1978, så det är jubileumsår i år.

Ett gammalt fat är ofta krackelerat, och om det har använts för söndagssteken i några årtionden har fettet krupit in i alla små sprickor. Resultatet är en gråbrun infärgning som inte går bort med några vanliga diskmedel. Enda sättet är att lägga in kärlen i keramikugnen, låta fettet brännas ut och sedan veta vilken temperatur just den periodens glasyr kräver för att man ska få ytan hel igen.

– Jag har vägt en del större föremål före och efter fettförbränningen och fått skillnader på mer än 100 gram, säger han.

Det finns antiksamlare och -handlare som själva försöker putsa bort ingrodda missfärgningar i ugnen hemma i köket, men enligt Erkki Stenius kommer de i bästa fall knappt halvvägs.

– Slutresultatet blir alltid gråtonat. Det behövs keramikugnar och mer än 1 000 graders hetta för att få det så rent att porslinet eller fajansen återfår sin riktiga nyans. Ännu värre är det om man följer tips på nätet om alla kemikalier man kan använda för att bleka bort det bruna.

– Tänk dig att karotten ligger två dygn i maskindiskmedel eller någon annan sörja. Tänk dig hur mycket kemikalier som tränger in i krackeleringen och faktiskt stannar där. Den blandar sig sedan med den mat du serverar på fatet under kommande decennier.

Att reparera porslin och fajans med hemmaknep blir sällan bra. Kontaktlim blir brunt med åren, men oftast blir fogen så ful att föremålet ställs undan långt innan missfärgningen syns. För restaureraren är kontaktlimmet ett extra arbetsmoment när reparationen sedan ska göras om på rätt sätt.

– Även om ett föremål jag reparerat ser ut som ett felfritt exemplar betonar jag alltid att det är restaurerat. Jag utgår ifrån att antikhandlaren ger samma information till sin kund, säger Erkki Stenius.

Vanligast i verkstaden är just de föremål som Arabia-samlare letar på loppisar och i antikaffärer. Till exempel Fasan med sju olika kannstorlekar, Svala och den folkliga favoriten Papegojkannan med sina tre olika storlekar hör till vardagen i verkstaden.

Kunder kommer i en jämn ström till keramikverkstaden i Mosabacka. Oftast är det Arabias produkter som ska repareras, både bruksföremål och större konstverk. Bland kunderna finns privatpersoner, samlare och museer.

– Det nya är kaffekopparna från 50- till 70-talet, säger Erkki Stenius. Det är de yngre samlarna som hittat det samlarområdet, och i sanningens namn är det en vettig riktning. Man kan använda kopparna och de tar inte så mycket plats. Men antalet färg- och mönstervariationer är oändligt, och många vill ha små skavanker reparerade för att slippa leta kompletteringar.

– Att glasera om ett i princip helt föremål behöver bara kosta några tior. Måste vi lappa och ersätta saknade bitar blir det dyrare. I stället för att skaffa nya Teema-tallrikar i stället för de sönderdiskade kan man få glasyren fixad för hälften av priset. Mera kan vi ju inte ta för det jobbet, säger han.

Ett svårare fall kan ta minst ett par veckor att åtgärda. Det kan krävas minst 4-5 behandlingar med pauser emellan, och föremål från vissa tidsperioder är så ovanliga att Stenius helst samlar ihop ett antal innan han hettar upp en ugn till just den temperatur som serien kräver. Det kan handla om skillnader på något tiotal grader beroende på materialet.

I ugnen försvinner alla orenheter, och nästa steg är att få glasyren hel igen. Under behandlingen kan vissa dekorfärger och applikationer under glaseringen försvinna helt och hållet, vilket Stenius alltid varnar kunden för på förhand. Men ofta går allt bra.

Stenius tar emot nästan alla typer av keramikjobb, men det finns förstås föremål som enbart har ett känslomässigt värde. Krossade souvenirföremål i lergods och alltför skadade inhemska fat är det ingen idé att börja jobba med. Om det handlar om ett serietillverkat inhemskt designföremål har han ibland rekommenderat en loppisrunda för att hitta en ersättning.

– Men för många är det just det konkreta föremålet som är det viktiga. Då får man bara hjälpa dem.

Erkki Stenius är inte en konservator som bevarar gamla föremål i det skick de hade när de hittades. Han renoverar kärlen så de kan användas i dagligt bruk eller ställas ut som konstverk. Under sina många år i branschen har han sett hur gränsen mellan porslin och fajans blivit mera otydlig. Numera är stengodsfärgen väldigt nära porslinets. Nya ytbeläggningar har också tillkommit. Eftersom han är 69 år gammal och har sitt jobb som heltidshobby försöker han nu hitta någon som vill ta över erfarenheterna och rörelsen.

Till vardags jobbar han med Liisa Eliin, som kom in i branschen med meriter från ikonmålningshobbyn och jobbet som operationssköterska. I samma lokaler jobbar också keramikern Ritva Tuominen med sitt eget företag.

Dan Kronqvist Reporter