Game of Thrones-turismen irriterar och förtjusar i Dubrovnik – "En del tror att staden byggdes enkom för tv-serien"

Den gamla stadskärnan i den kroatiska staden Dubrovnik – ett av Unescos världsarv – översållas av Game of Thrones-turister som vill uppleva platserna där avgörande scener i tv-serien spelats in. Affärerna blomstrar, men många stadsbor ilsknar till. Staden riskerar att förlora sin status som världsarv på grund av massturismen, enligt medieuppgifter.

Dubrovniks gamla, världsarvslistade stadskärna omges av en två kilometer lång och sex meter tjock medeltida ringmur, den kroatiska kuststadens främsta kännetecken. Från muren får besökaren en överblick över stadens klocktorn, palats, kloster, kolonner och fontäner – och över de tusentals turisterna, som myllrar som myror på de trånga, vindlande gatorna.

– I dag är Dubrovnik i praktiken en enda souvenirbutik och restaurangkavalkad. Många ortsbor väljer att hyra ut sina lägenheter och själva bo på annat håll, säger guiden Suzi Brajevic, som leder vandringsturer som handlar om stadens historia.

Dubrovnik var en viktig hamnstad sedan tidig medeltid. På 1300-talet lösgjorde sig staden från Venedigs kontroll och steg fram som en egen republik.

Men merparten av dem som i dag besöker Dubrovnik associerar inte staden med renässansfurstar, utan med fiktiva härskare i landet Westeros. I monstersuccén Game of Thrones, som grundar sig på George R. R. Martins bokserie, är Dubrovnik fondväggen för huvudstaden King's Landing, som seriens klaner för en utstuderat blodig maktkamp om.

Den verkliga staden Dubrovnik härjades svårt av en jordbävning 1667, och for illa under Balkankrigen på 1990-talet. Men i Game of Thrones går man ett steg längre då drottning Daenerys Targaryen i storhetsvansinne ödelägger staden, en skövling värre än Sacco di Roma 1527.

Det är en av många scener som på ett oanat sätt gynnat Dubrovnikturismen, som redan tidigare gick på högvarv. Förutom den reguljära turismen översköljs staden nu av så kallade "set-jetters", termen för folk som besöker platser där berömda scener spelats in. Dessa besökare är mångfalt fler än den gamla stadskärnans omkring 1 000 invånare, skriver The Economist.

– Intresset för rundvandringarna som handlar om Game of Thrones är i dag mycket större än för dem som tar upp stadens verkliga historia. En del som kommer hit tror rentav att staden har byggts enkom för Game of Thrones, säger Suzi Brajevic.

Redan 2015 konstaterade borgmästaren i Dubrovnik att Game of Thrones låg bakom hälften av den årliga tillväxten i stadens turism. Sedan dess har takten bara ökat, och den Game of Thrones-relaterade kommersen blomstrar.

För 15–20 euro kan man till exempel låta sig fotograferas på en kopia av järntronen, som seriens karaktärer slåss om att sitta på.

En drink med namnet Shame cocktail, skamcocktail, serveras i en bar invid den trappa där drottning Cersei i serien tvingades gå naken genom en hånande, aggressiv folkmassa som kastade avfall och viftade med penisar.

En liknande turistvåg har länge gått att skönja också i Nordirland, där andra delar av serien spelats in. I fjol uppgav omkring en av sex turister i Nordirland att Game of Thrones var orsaken till besöket.

I Dubrovnik ger "set jet"-turismen entreprenörer ett uppsving de knappast kunde föreställa sig för drygt tio år sedan. Stadens ekonomi blomstrar och priserna går uppåt. Men fenomenet kan samtidigt vara enerverande för de ortsbor som varje dag konfronteras med spexandet med drakar, kostymer och annan Game of Thrones-rekvisita.

Enligt The Economist är den massiva turismen också ett hot mot Dubrovnik, som riskerar att förlora sin status som världsarv på grund av den tilltagande besökarinvasionen. De stora kryssningsfartygen som sätter i land tusentals turister varje dag smutsar också ofta ned kusterna med sitt avloppsvatten.

Enligt Unescos villkor kan ett världsarv som till exempel hotas av misskötsel föras in på en lista över hotade världsarv. Tanken är att landet där världsarvet ligger ska vidta åtgärder så att det kan behålla sin status. Om Världsarvskommittén anser att värdet gått förlorat kan världsarvet strykas från listan.

Ekvationen är knivig: en plats på världsarvslistan ökar turismen och intäkterna, men för många turister kan betyda att världsarvsstatusen går förlorad. En del invånare i staden har velat begränsa turismen.

– Nu är ju serien å andra sidan slut, så det kanske småningom lugnar sig, säger Brajevic.

I Helsingfors fördes nyligen en liknande diskussion om Sveaborg, som också finns på världsarvslistan. Förvaltningsnämnden för Sveaborg utredde möjligheten att kräva inträdesavgift, eftersom besökarna är så många: över 10 000 under soliga sommardagar och en miljon om året.

Sveaborg har ungefär 800 invånare, vars representanter påtalat att besökarmassorna medför extra kostnader, bland annat för städning och turistrådgivning, och i synnerhet för slitage på den historiska miljön.

Men efter expertutredningar som blev klara i fjol kom förvaltningsnämndens styrgrupp till att man inte kan kräva betalning av besökarna för att stiga i land på Sveaborg, eftersom ön är en stadsdel likställd med Helsingfors andra stadsdelar.

– Sveaborg tillhör alla och vårt mål är att ön ska vara en behaglig plats att besöka, bo och jobba på. Enligt experter skulle en inträdesavgift ha en negativ inverkan på allt det här. Man kan jämföra det med att man skulle vara tvungen att betala för att komma till Drumsö, sade förvaltningsnämndens utvecklingschef Petteri Takkula.

I dagsläget – utan inträdesavgifter – ger Sveaborg Helsingfors årliga intäkter på omkring 40 miljoner euro.