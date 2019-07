Game of Thrones slår rekord med 32 Emmynomineringar

Årets Emmynomineringar har presenterats och flest vinstmöjligheter har som väntat Game of Thrones med rekordmånga 32 nomineringar.Men även storsuccén Chernobyl och hyllade Marvelous Mrs. Maisel har goda chanser att vinna flera statyetter.

Svenska Johan Rencks katastrofserie Chernobyl kan bland annat vinna en Emmy i kategorin bästa miniserie i konkurrens med Escape at Dannemore, Fosse/Verdon, Sharp Objects och When They See Us.

"Chernobyl" skildrar kärnkraftsolyckan 1986 i Tjernobyl norr om Kiev i dåvarande Sovjetunionen. Serien hade premiär på HBO i början av maj och sändes i fem avsnitt. Här kan du läsa HBL:s recension av Chernobyl.

Den stora favoriten inför höstens amerikanska tv-gala är dock fantasyserien Game of Thrones som fick hela 32 nomineringar, den högsta siffran någonsin för en dramaserie samma år. Båda huvudrollsinnehavarna Emilia Clarke och Kit Harington har chans att gå hem med en statyett i september.

När HBO:s succéserie om intrigerna kring järntronen i Westeros i våras fick sitt slut efter åtta säsonger blev det en världsnyhet. Serien innehar också rekordet i flest vunna Emmys (46 stycken).

Näst flest nomineringar fick Amazons The Marvelous Mrs. Maisel med 20 nomineringar.

Ett namn värt att lyfta fram bland de nominerade är multitalangen Phoebe Waller-Bridge. Waller-Bridge är producent för thrillerserien Killing Eve och skaparen av komediserien Fleabag. De två serierna fick sammanlagt 20 nomineringar i olika kategorier medan Waller Bridge är personligen nominerad i två kategorier för sina insatser i Fleabag, både som skådespelare och manusförfattare.

Föga överraskande är skådespelaren och komikern Julia Louis-Dreyfus återigen nominerad för sin rollprestation som Selina Meyer i komediserien Veep. Louis-Dreyfus har redan vunnit priset sex gånger tidigare för samma roll i samma serie.

I kampen mellan strömningsjättarna är det fördel HBO som har 137 nomineringar totalt, framför Netflix med 117.

Emmygalan ordnas i Los Angeles den 22 september.