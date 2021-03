"Game of thrones"-skaparen i ny HBO-deal

George RR Martin har skrivit på ett femårskontrakt med strömningsjätten HBO, skriver The Hollywood Reporter. Skaparen av den framgångsrika bok- och tv-serien "Game of thrones" kommer därmed att vara personligen involverad i den uppsjö av kommande projekt som på olika sätt tar avstamp från originalhistorien.

Närmast kommer "House of the dragon" med Olivia Cooke och Matt Smith. Under utveckling finns exempelvis Nymeria-projektet, om krigardrottningen Nymeria, spin-off-historien "Sea snake" och "Flea Bottom", som utspelas i Kings Landings slum.

Förhoppningsvis blir George RR Martin inte för upptagen för att skriva klart mastodontprojektet "The winds of winter", som den engelska titeln lyder. Det är den sjätte av sju planerade böcker i "Game of Thrones"-serien, som paradoxalt nog ännu inte är färdig trots att tv-serien är avslutad, och som han har skrivit på sedan 2011.