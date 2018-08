Galjonsfigur i #Metoo fast för sextrakasseri

Den italienska skådespelaren och regissören Asia Argento, en av ledarna i #Metoo, som anklagade filmmogulen Harvey Weinstein för sexuella trakasserier, har själv betalat 380 000 dollar för att tysta ner ett trakasserioffer.

New York Times har fått tag på graverande dokument som visar att Asia Argento, via sin advokat betalat ex-barnstjärnan Jimmy Bennett. Enligt Bennetts advokat skulle Argento ha utsatt honom för grova sexuella trakasserier på ett hotellrum i Kalifornien när han var 17 år gammal. Skyddsåldern i delstaten är 18 år.

Asia Argento var vid tidpunkten tjugo år äldre än Bennett. Övergreppet skall ha skett 2013.

Det var för knappt ett år sedan Argento med hårda ord vid filmfestivalen i Cannes anslöt sig till de kvinnor som anklagar Harvey Weinstein för att ha trakasserat eller till och med våldtagit dem. Hon sade bland annat att filmfestivalen hörde till Weinsteins "jaktmarker" och att hon våldtogs just där som 21-åring. Tidningen The New Yorker har avslöjat att Argento och Weinstein hade en flerårig relation, med sexuellt umgänge, efter detta.

Weinstein själv har besvarat Argentos anklagelser med att det skedde i samförstånd.

Argentos pojkvän, tv-stjärnan Anthony Bourdain, som tog sitt liv i juni i år, deltog aktivt i hennes kampanj till förmån för kvinnor som blivit trakasserade av män.

New York Times fick sig tillsänt avtalet mellan Argentos och Bennetts advokater från okänd avsändare. Med i försändelsen fanns också ett fotografi av paret i samma säng.

Enligt dokumenten var händelsen så traumatiserande för Bennett att han i det närmaste varit oförmögen till arbete efter detta. Hans miljoninkomster sjönk på ett par år till 60 000 dollar per år. Han är skådespelare och rockmusiker.

Argento, som är bosatt i Rom, kontaktade en känd jurist som specialiserat sig på fall där kända personer råkar ut för liknande angivelser.

Enligt korrespondensen mellan Argentos och Bennetts jurister var deras förhållande "som mellan en mor och en son" efter deras långa gemensamma karriär som regissör och skådespelare. Bennett var bara sju år vid deras första filminspelning.

Inför mötet på hotellrummet den 9 maj 2013 skrev Argento på Instagram att hon "väntar på sin sedan länge förlorade son... och röker cigarretter som om nästa vecka inte fanns".

När Bennett anlände till hotellet i sällskap av en släkting bad Argento släktingen avlägsna sig, skriver Bennetts advokat. Därefter bjöd hon honom på alkohol, tryckte ner honom i sängen, klädde av honom byxorna och hade oralsex med honom innan hon satte sig på honom.

Efteråt bad hon honom ta foton på dem tillsammans i sängen.

Ingendera har gått med på att kommentera saken.