Gahr Støre: "Jag vill smälta resultatet"

Jonas Gahr Støre gör sig beredd att leda Norge. Men landets förmodat näste statsminister vill inte sätta någon tidsfrist för när en regering kan presenteras.– Jag har sagt att det får ta den tid det tar, säger han under natten.

Redan innan den norska valmyndigheten räknat klart alla röster, och innan alla valarbetare firat eller deppat klart under valnatten, började huvudpersonerna blicka framåt.

När NRK traditionsenligt under småtimmarna samlade partiledarna för en debatt fick valets vinnare, Arbeiderpartiets (AP) ledare Jonas Gahr Støre givetvis frågan om när han kan presentera en regering.

Men så långt vill han inte blicka än.

– Jag vill börja med att smälta resultatet. Jag tror att vi alla behöver sova ut först, och sedan prata internt och sedan ta en runda samtal. Sedan har vi en grund för att få igång regeringssamtalen, säger AP-ledaren till NRK.

Maktbalansen har dock flyttats något inom vänsterblocket. AP är fortsatt störst, men ser ut att ha backat en procentenhet till 26,4 procent, samtidigt som de andra partierna har flyttat fram sina positioner.

Sosialistisk Venstre (SV) ökar preliminärt till 7,5 procent. Senterpartiet (SP) går från drygt 10 procent till 13,6 och är landets tredje största parti. Det är också SP-ledaren Trygve Slagsvold Vedum som blir först ut att få komma till den trolige statsministerns förhandlingsbord. Han har inför valet inte velat ta ställning till om partiet kan sitta i regering med SV – och gav fortsatt under natten inte svar på frågan.

– Vi har varit tydliga med att vi vill byta ut dagens regering och ersätta den med en SP/AP-baserad regering. Vi har ett gemensamt ansvar och vi får använda tiden vi har, säger han till NRK.

Tillsammans får de tre partierna 89 av Stortingets 169 platser och därmed egen majoritet, men utan SV:s 13 mandat får AP och SP styra i minoritet.

SV-ledaren Audun Lysbakken ser därför fram emot samtalen och tror att en regeringsplattform är möjlig att hitta.

– Det finns ingen majoritet utan SV och den makten ska vi använda oss av, säger han och lovar att partiet är redo för förhandlingar.

– Men just nu är det inte bara lite för tidigt, det är också lite för sent på natten för att gå in på detaljer, säger han under partiledardebatten en bit efter klockan ett natten mot tisdag.

I relation till storlek ökar marxistiska Rødt allra mest, partiet närmast dubblerar sina röster och går med preliminära 4,7 procent från ett till åtta mandat. Partiledaren Bjørnar Moxnes vill med den framgången i ryggen också få en röst i regeringen.

– Vi vill gärna få till ett avtal med en ny regering för att kunna staka ut en ny kurs för vårt land. Vi är redo för samarbete, men också för att pressa regeringen för att få till en reell förändring, säger Moxnes till NTB.

Enligt VG kan konkreta förhandlingar inledas från onsdag, nästa vecka. Jonas Gahr Støre blickar en månad framåt för en ny regering att ta vid.

– Normalt brukar regeringarna bytas ut i mitten av oktober. Men det är ingen absolut tidsfrist för att få till det. Det är bättre att vara grundlig än att göra något förhastat, säger han till NRK.

Han dementerar medieuppgifter om att förhandlingarna inletts redan före valet.

– Nej det har de inte. Och vi är väldigt överens om att vi ska vila ut först.