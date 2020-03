När konserterna inhiberas måste musiker hitta andra vägar att nå sin publik. Många väljer att spela i sina hem och dela spelningarna via sociala medier. HBL tipsar om några sätt att gå på popkonsert från vardagsrummet, alldeles gratis.

Konsertserien Together At Home är ett samarbete mellan människorättsrörelsen Global Citizen och världshälsoorganisationen WHO, för att uppmana folk att stanna hemma samt donera pengar till bekämpninge...