Jag läser Helge Hindströms insändare om Aktias bemötande (HBL 27.7). Vi är många som är besvikna. För ungefär ett år sedan började jag avveckla mitt konto efter minst 60 år som kund hos Aktia. Det tar tid att föra över alla e-faktureringsadresser och att bekanta sig med en ny banks internetkontor och regler. Men jag hade fått nog. Efter mina föräldrars död uppmanade min personliga bankrådgivare mig att "leva loppan" på arvet (jag stod inför ett stambyte). Hennes efterträdare lovade att sköta betalningen av arvsskatten på förfallodagen, men det löftet glömde han. Hans kortvariga efterträdare gitte inte meddela att han hade fått nya uppgifter när jag förgäves försökte kontakta honom.

Några år senare när jag ringde följande rådgivare med en fråga om bouppteckningarna efter mina föräldrar fick jag svaret att de inte gjorts upp hos Aktia! Då bad jag att få en ny rådgivare och hon var utmärkt. Men köandet i telefon, för att inte tala om köandet på kontoren, gav inte intrycket av en bank som brydde sig om sina kunder. Jag gav i likhet med många andra ofta upp efter att ha köat länge förgäves.

I våras fick jag överraskande investerarpost från Aktia och i början av juli kom ett nytt bankkort, från banken jag lämnat för flera månader sedan. När jag kontaktat Aktia per e-post (trött på att använda min tid och betala telefonräkningar för lönlöst köande) fick jag efter några dagar i tillrättavisande ton veta att ärendet måste skötas per telefon på grund av banksekretessen (vad säger sekretessen om att skicka bankkort per post?).

Jag meddelade lydigt mitt telefonnummer. Varför Aktia inte hade kvar mitt telefonnummer när banken hade sparat all annan kontaktinformation förstår jag inte. Aktia hade försökt ringa mig två gånger (jag talar inte i telefon medan jag kör bil) och sedan gett upp och skickat ett meddelande som inte gick att besvara. I meddelandet uppmanades jag att gå in på Aktias nätbank med min nuvarande banks koder för att läsa ett meddelande med krav på brådskande åtgärder. För att göra det måste jag läsa och godkänna tre sidor finstilta villkor. I meddelandet ombads jag uppge de fyra första siffrorna på mitt bankkort – som jag vid det laget redan hade klippt sönder på uppmaning av den enda tillmötesgående person jag lyckats nå på Aktias avdelning för investerarrelationer och kommunikation.

Ett sätt att få hjälp är alltså att gå förbi "kundservicen" och leta reda på någon annan via helt andra kontaktuppgifter. Så har jag slutligen fått kontakt med hjälpsamma personer både på Aktia och på försäkringsbolaget Fennia. Den bank jag numera är kund hos har nåbara rådgivare som bryr sig om sina kunder i stället för att som på Aktia robotaktigt önska oss "en bra dag" efter att redan ha förstört många av våra dagar med sin brist på uppriktig hjälpsamhet.

Helsingfors