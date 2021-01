Det utspelar sig ett politiskt drama i Danmark som inte står tillbaka för den fiktiva serien Borgen. En tidigare statsminister som blir politisk vilde och en vice ordförande som hotas av riksrätt – och vem vet, kanske ett helt nytt parti.

På årets första dag gjorde Lars Løkke Rasmussen det som det tisslats och tasslats om en tid: övergav det parti han själv lett i tio år (2009–2019) varav större delen dessutom som statsminister.

"Med lust och mod till att möta den nya världen, som står framför oss, men naturligtvis också blandat med vemod, har jag nu vid nyår beslutat att göra mig själv fri och lämna Venstre efter 40 års medlemskap", skrev han på Facebook.

Partiet han övergav är alltså Venstre, som namnet till trots är ett högerparti och närmast motsvaras av Samlingspartiet. Det är ett parti med en stolt statsbärande tradition och det parti som dominerat det blåa blocket i dansk politik under lång tid.

Fast nu går det inte så bra.

Inför valet i juni 2019 – då Løkke Rasmussen fortfarande var statsminister – gjorde han en manöver som kom att kosta honom både statsministerposten och ledarskapet i partiet. Plötsligt och oväntat friade han till Mette Frederiksens socialdemokrater i en hasardliknande triangulering mot mitten. Det var ett frieri med högt pris eftersom Frederiksen avvisade honom – med påföljden att också hans eget parti visade honom på dörren. Under det han själv upplevde som kuppartade former tvingades han bort och in på scenen trädde Jakob Ellemann-Jensen, som för övrigt är son till Uffe Ellemann-Jensen, karismatisk utrikesminister på sin tid.

Det har bara inte blivit så bra. Jakob Ellemann-Jensen betecknas som svag både internt och externt, och han har haft svårt att få styr på saker och ting. När coronakrisen slog till stödde han statsminister Mette Frederiksen i hennes resoluta nedstängning av Danmark men fick som tack skäll av näringslivskretsarna, som är ryggraden i Venstres väljarkår.

Inte nog med det, hans vice ordförande Inger Støjberg, känd för sin hårdföra invandrarpolitik, har inte försuttit en chans att komma med egna utspel som försvagat partiledarens auktoritet.

Lägg till de sura uppstötningar som Lars Løkke Rasmussen undsluppit sig och Ellemann-Jensen har minsann haft händerna fulla.

Støjberg hotas för övrigt av riksrätt för att hon som minister misstänks ha gett den danska migrationsmyndigheten order om att skilja åt alla asylsökande par ifall den ena parten är minderårig. Hon vidkänns inte ordern men till sitt innehåll ligger den helt i linje med Støjbergs syn på att det danska samhället måste skydda unga flickor. Åtgärden har hur som helst visat sig vara lagstridig.

Om det blir riksrätt eller inte återstår att se men Ellemann-Jensen gjorde i alla fall rent hus med Støjberg lagom till nyår.

"Jag förstår att detta delvis beror på hans brist på förtroende för min linje i ett antal politiska frågor", kommenterade hon sin situation.

Läget just nu är således att vi har en före detta statsminister och partiledare ute i kylan tillsammans med en före detta vice ordförande och färgstark minister från samma parti. De två är en maktduo utan like – ifall de slog sina påsar ihop.

Men kommer de att göra det? Och bilda ett nytt parti?

Det är frågan.

Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske, tror inte det. Deras politiska linjer skiljer sig för mycket åt.

Däremot kan Lars Løkke Rasmussen mycket väl starta ett nytt parti, menar Larsen, eftersom man som politisk vilde inte har så många möjligheter.

Oberoende, anser för sin del kommentatorn Christine Cordsen på Danmarks Radio, är det "mycket, mycket dramatiskt" när en tidigare partiledare och statsminister väljer att lämna sitt eget parti och bli politisk vilde.

Det mest intressanta är till syvende och sist vad som driver Lars Løkke Rasmussen. Är det bara ett försmått ego och hämndlystnad, eller är det något större? Och vad gör Støjberg? Går till främlingsfientliga Dansk folkeparti som behöver en ny partiledare?

Följ med i nästa episod i Venstre.

Lena Skogberg Biträdande ansvarig utgivare.